Liviu Dragnea: Nu cred ca legile justitiei ar trebui sa fie comparate cu un porc

"Nu cred ca legile justitiei ar trebui sa fie comparate cu un porc", a afirmat Dragnea, fara a face alte comentarii, relateaza News.ro.Liderul PSD a mai declarat insa ca social-democratii au un program consistent de legiferare pentru acest an.Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, vineri, la CSM, speranta si increderea ca judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) se vor apleca cu timp, cu mult profesionalism si cu multa obiectivitatea asupra aspectelor contestate in legile justitiei, despre care a spus ca au fost adoptate fara transparenta, printr-o procedura neclara, ad-hoc, cu "pumnul in gura opozitiei" si sub presiunea timpului.Iohannis a mentionat ca CSM a dat mai multe avize negative acestor modificari, au emis avertismente si partenerii Romaniei din UE, din Consiliul Europei, atragand atentia ca este necesara mai multa dezbatere si transparenta."Cu toate acestea, acea supercomisie speciala a mers mai departe printr-o procedura proaspat inventata, o procedura parlamentara pe care in aceasta forma nu am mai vazut-o niciodata, cu pumnul in gura opozitiei, cu lucrat noaptea. De ce s-or fi grabit sa ingrase porcul in ajun, nu inteleg. Au iesit trei legi contestate nu doar de opozitie, ci si de ICCJ. Eu regret, ca presedinte, ca s-a ajuns in Romania ca legile justitiei se discuta in proceduri neclare, ad-hoc, cu nerespectarea unor cutume in procedura parlamentara si in final aprobate in mare viteza si ajunse toate sa fie contestate la CCR", a subliniat presedintele.Presedintele Iohannis a mentionat ca astazi nu va spune mai multe despre continutul acestor legi, pentru ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala, precizand ca se va referi la continutul acestora, atunci cand vor ajunge la el si cand exista optiunile de promulgare, de contestare la CCR sau de retrimitere la Parlament."In ansamblu insa am si acum speranta ca aceste legi vor fi imbunatatite. Am speranta si increderea ca la CCR judecatorii se vor aplica cu timp, cu mult profesionalism si cu multa obiectivitate asupra aspectelor contestate, iar daca anumite chestiuni necesita clarificare, cred ca si Parlamentul va avea puterea sa recunoasca netransparenta si sa faca modificarile", a mai spus seful statului.