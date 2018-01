Liviu Dragnea crede ca desemnarea din acest an a candidatului PSD pentru prezidentiale ar fi o mare greseala

"Ar fi o mare greseala, in trei luni dispare", a spus Dragnea, la finalul unei reuniuni a conducerii PSD, cand a fost intrebat de ziaristi cum comenteaza ideea desemnarii unui candidat al social-democratilor pentru prezidentiale."Alegerile prezidentiale sunt peste doi ani de zile. Nu discutam acum. Oricum candidatul la prezidentiale va fi desemnat intr-un Congres, se pune problema cand. Eu cum am gestionat ultimii doi ani am alta parere, nu de acum. Vom discuta mai tarziu de cine ar putea fi candidatii la prezidentiale", a precizat Liviu Dragnea.Presedintele PSD nu este de acord nici cu ideea schimbarii modului de alegere a sefului partidului."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere avansata de Victor Ponta, sustinuta de mine, si cred ca ar fi un pas inapoi, pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare", a comentat el.