Niculae Badalau: Nu pot eu sa analizez activitatea presedintelui partidului Liviu Dragnea, dar e loc de mult mai bine

"A fost o sedinta lunga, dar in niciun caz tensionata", a sustinut Badalau la finalul CEx.Liderul social-democrat a fost intrebat de reporteri despre scrisoarea pe care a adresat-o luni colegilor din CEx , el sustinand ca documentul contine "un proiect politic vizavi de anul 2018", intrucat urmeaza un an electoral, si considera ca "o vor analiza, iar la CEx-ul urmator o vor lua in discutie".Intrebat daca relatia sa cu seful partidului, Liviu Dragnea, s-a schimbat in vreun fel, Badalau a negat. "Nu s-a schimbat, (relatia) este un de colegialitate, nu stiu la ce va referiti", a spus el.Badalau a fost intrebat si daca doreste o altfel de conducere in fruntea partidului si, totodata, care e parerea sa cu privire la activitatea presedintelui PSD, Liviu Dragnea."Avem o conducere colectiva (...) avem un presedinte ales, care a castigat in cadrul unui Congres, consideram ca in continuare trebuie sa ramana in fruntea partidului. (...) Nu pot sa analizez eu activitatea presedintelui, dar e loc de mult mai bine", a afirmat Badalau.