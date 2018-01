Liviu Dragnea, conferinta la finalul sedintei CEx a PSD: Din partea mea, categoric nu este o tensiune cu premierul Tudose

Eu le-am spus colegilor mei azi ceva ce consider foarte important: romanii asteapta de la noi nu discutii interne despre statut, asteapta sa vada daca si in 2018 continuam sa adoptam masurile guvernamentale si legile care le fac viata mai buna si le aduc bunastare. Eu le cer in continuare ca pe asta sa ne focusam in primul rand. Nu cred ca intereseaza marea masa a cetatenilor daca noi facem un congres. Ii intereseaza daca propunerile de guvernare vor fi puse in aplicare.





Despre statul paralel si destructurarea sa