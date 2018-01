DOCUMENT Niculae Badalau, scrisoare pentru membrii PSD: Partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam.

"Biroul Permanent National trebuie sa redevina forul de conducere executiva a partidului", mai arata Badalau in scrisoare, adaugand ca "avem nevoie sa stabilim in prima parte a acestui an profilul si eventual numele candidatului PSD la prezidentiale".Liderul PSD Giurgiu mai arata ca e nevoie de "reconstructia ideologica a partidului".