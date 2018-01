Premierul Tudose a cerut restructurarea Guvernului in timpul sedintei conducerii PSD

Articol actualizat

Premierul Mihai Tudose a cerut restructurarea Guvernului in timpul sedintei de azi a Comitetului Executiv al PSD, potrivit unor surse din partid. El si-ar fi exprimat nemultumirea fata de calitatea echipei guvernamentale. Nu e clar pana la acest moment daca liderii PSD au fost de acord cu cererea lui Tudose. Ora 18.41: Tudose a declarat la finalul sedintei ca a propus restructurarea Guvernului, dar decizia finala va fi luata la Comitetul Executiv din Iasi de la sfarsitul lunii.Reamintim ca o restructurare a Guvernului ar duce la un vot in Parlament pentru noua formula guvernamentala.Liderii PSD au decis astazi ca un nou CEX sa aiba loc pe 29 ianuarie, si e de asteptat ca decizia finala sa fie luata in acea sedinta.