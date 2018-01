Ludovic Orban: Respingem solicitarile UDMR privind autonomia Tinutului Secuiesc

"Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite", a spus Orban despre solicitarile celor trei partide maghiare."E mai mult un mod de autolegitimare, s-or fi saturat si cetatenii de etnie maghiara sa voteze aceleasi partide si intr-un fel simt nevoia sa forteze, sa creeze o tema ca sa-si reconsolideze sustinerea electorala a cetatenilor romani de etnie maghiara. Nu vad un alt rost al unei astfel de initiative care are zero sanse sa fie pusa in practica", a mai spus Ludovic Orban, citat de Agerpres.