USR: Cazul politistului acuzat de pedofilie arata pericolul adus de modificarea codurilor penale. Daca ar fi fost in vigoare, agresorul ar fi fost liber

"Acest caz, in care agresorul a fost prins cu ajutorul imaginilor camerelor de supraveghere, arata inca o data pericolul pentru societate din spatele proiectului de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala pe care deputatul PSD Catalin Radulescu si alti colegi din PSD l-au depus la finalul anului trecut.Astfel, modificarea art.97 si art.139 va face imposibila folosirea in procesul penal a inregistrarilor camerelor de supraveghere amplasate in zona comiterii faptelor grave precum cele de agresiune sexuala, viol sau crima.Daca ele ar fi fost in vigoare pedofilul din Drumul Taberei ar fi ramas in libertate", se spune in comunicatul USR.De asemenea, Uniunea cere USR cere demisia Ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru modul in care a gestionat cautarile pedofilului din Drumul Taberei, in conditiile in care autoritatile au avut nevoie de trei zile sa-l gaseasca pe agresorul care s-a dovedit a fi un politist incadrat la Brigada Rutiera din anul 2010."Asistam la o noua dovada de incompetenta a Ministrului de Interne, lucru care impune schimbare la nivelul conducerii. Carmen Dan trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem. Politistul implicat in acest caz este recidivist, el se mai face vinovat de o alta infractiune pe care a recunoscut-o in 2015. In aceste conditii, se pune la indoiala atat mobilizarea care a avut loc pentru prinderea lui, cat si modul in care se desfasoara testele psihologice in randul angajatilor MAI", acuza USR."Este inadminisibil ca un politist care in mod normal ar trebui sa fie cel care apara cetatenii sa fie de fapt un agresor. Fapta este si mai periculoasa daca ne uitam ca victimele sunt doi minori. Pentru a reda increderea oamenilor in Politia Romana este necesar ca MAI sa iasa cu precizari clare in care sa explice de ce a durat atat de mult prinderea lui si apoi sa avem demisia conducerii pentru erorile repetate din ultimul an, de cand Carmen Dan este in fruntea ministerului", a precizat presedintele USR Dan Barna.