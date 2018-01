Ioan Denes, votat de conducerea PSD ca ministru al Apelor si Padurilor in locul Doinei Pana. Denes a migrat din PNL in PSD in 2014

Articol actualizat

Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid. Informatia a fost confirmata la finalul sedintei de Mihai Fifor, ministrul Apararii. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina Pana. Denes a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea USL.El s-a facut remarcat printr-o declaratie data in presa locala: "Cuplurile de homosexuali care merg de mana pe strada imi incalca libertatea".Ioan Denes (50 de ani) e la al doilea mandat de senator. Inainte de a fi ales senator in 2012, Denes a fost consilier local in Beclean si consilier judetean in CJ Bistrita.A ocupat posturile de director comercial la doua firme (SC Termotec SRL din Dej si SC Profing SRL din Beclean), profesor la Centrul de plasament din Beclean si electrician la CFR. Este subinginer mecanic, absolvent al Universitati Tehnice din Cluj Napoca.