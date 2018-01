Rovana Plumb: Esential e sa asiguram buna guvernare, sa lasam confruntarile si competitiile pentru perioada urmatoare / Nu incepem acum cu restructurarea!

"Principalul nostru obiectiv astazi e sa asiguram buna guvernare", a afirmat Rovana Plumb, care a adaugat ca nu a "simtit niciun fel de nervozitate" in partid.Aceasta a apreciat ca o confruntare exista in orice partid politic, iar "in istoria PSD intotdeauna a existat competitie, ceea ce e sanatos pentru democratie".Insa "in momentul acesta si pentru perioada urmatoare trebuie sa asiguram o buna guvernare. Sa lasam confruntarile si competitiile pentru perioada urmatoare", a subliniat fostul ministru.Intrebata daca premierul Mihai Tudose poate asigura buna guvernare, Rovana Plumb a raspuns afirmativ.Plumb s-a pronuntat insa ferm impotriva unei restructurari la nivelul guvernului: "Nu incepem acum cu restructurarea!"Rovana Plumb considera insa ca nu se impune o schimbare la ministerul de Interne, dupa ce un politist a fost retinut ca suspect in cazurile de agresiuni sexuale impotriva unor minori, in Bucuresti.