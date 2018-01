Ministrul Justitiei spune ca a luat o decizie in privinta lui Kovesi. Toader: "Urmeaza sa o formalizez"

"Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie pe care urmeaza sa o formalizez in limitele competentelor mele legale", a declarat Toader, intrebat cu privire la o posibila revocare din functie a lui Kovesi.Toader a subliniat insa ca nu ministrul Justitiei face revocarea din functie."Nu ministrul Justitiei revoca, el cel mult propune, de revocat a fost presedintele, il intrebati pe dansul", a aratat Toader.Intrebat daca anul acesta va fi liniste in ceea ce priveste justitia, el a raspuns: "Linistea ne-o facem noi. Viata are dinamica ei - si viata sociala, si viata dumneavoastra, si a mea personala, si a fiecaruia dintre noi. Viata juridica are, la randul ei, o alta dinamica, trebuie sa credem cu totii, sa speram ca mergem pe calea cea buna".Dupa controlul efectuat anul trecut de Inspectia Judiciara la DNA, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca el este cel care va formula concluzia raportului intocmit dupa verificari, adaugand ca, in conditiile in care opiniile membrilor comisiei de control au fost impartite, lui ii revine rolul de "a inclina balanta" catre o concluzie finala.