Codrin Stefanescu: Pana in primavara trebuie sa stabilim cine este prezidentiabilul PSD, trebuie sa-l aparam cu dintii / PSD nu are tabere, pentru ca PSD nu este partid de lider

"Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pana in primavara prezidentiabilul, sa il aparam cu dintii pentru ca va fi atacat de statul paralel. Colegii din tara vor sa-l vada pe cel care se va lupta cu Iohannis", a spus Codrin Stefanescu la Antena 3.Intrebat despre un eventual congres al PSD, Codrin Stefanescu a spus: "Nu am stabilit inca data congresului PSD. Sunt discutii in cadrul partidului. PSD nu are tabere, pentru ca PSD nu este partid de lider. ALDE este partid de lider, Calin Popescu Tariceanu este lider PSD este un partid de mase care are nevoie de un lider, in PSD nu vor exista tabere, ci doar opinii".