Hotararea privind numirea lui Gheorghe Dimitrescu, consilierul lui Florin Iordache, consul general la Bonn, a fost publicata in Monitorul Oficial

Numele Gheorghe Dimitrescu apare si intr-un material HotNews.ro din noiembrie in care se arata ca PSD plateste 100.000 de dolari unei firme de lobby pentru a-i aranja lui Liviu Dragnea "cat mai curand posibil" intalniri la varful administratiei americane.





In documentul dat publicitatii de Departamentul Justitiei la data de 24 octombrie, consultat de HotNews.ro, apare numele Gheorghe Dimitrescu la rubrica persoanei de legatura intre PSD si lobbyistii americani.



Singura persoana apropiata de PSD cu acest nume si cu legaturi in Statele Unite este Gheorghe Dimitrescu, in prezent consilierul lui Florin Iordache.

In Monitorul Oficial au fost publicate atat hotararea privind rechemarea lui Mihai Botorog din functia de sef al Consulatului Romaniei la Bonn, cat si cea de numire a lui Gheorghe Dimitrescu. Dimitrescu ar urma sa-si preia functia odata cu plecarea lui Botorog, care trebuie sa aiba loc in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii de rechemare.Guvernul a adoptat in ultima sedinta din 2018 hotararea prin care Mihai Botorog, care se afla din 2012 la post, se recheama din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Bonn, Republica Federala Germania, precum si cea referitoare la numirea lui Dimitrescu.Gheorghe Dimitrescu, fost consul la Strasbourg si New York, este consilier al vicepresedintelui Camerei Deputatilor Florin Iordache.Numele sau a aparut anul trecut pe o lista publicata de site-ul stiripesurse.ro cu cei ajunși diplomați în MAE fără a da concurs, sau plecați la posturi în străinătate fără concurs.Despre el, stiripesurse.ro mentiona urmatoarele: “Gheorghe Dimitrescu, consul la Strasbourg (afaceri economice si comerciale) cum scrie pe site, titulatura care nu exista în MAE, fost consul general New York, fara concurs, cu trecut PSD și MAPN (fost doctor militar)”Flux24 a scris in noiembrie anul acesta ca Dimitrescu a fost consul la New York in perioada guvernarii Nastase si ca in 2003 a facut oficiile in calitate de consul la casatoria Elenei Udrea cu Dorin Cocos.