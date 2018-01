BNR a cerut raportari si de la UDMR privind platile externe. Directorul economic al Uniunii: "Ni s-a explicat ca este un chestionar statistic"

"Am primit solicitarea prin e-mail anul trecut si am dat cele trei rapoarte pe fiecare trimestru. Practic este un chestionar, un excel, am completat toate datele valabile pentru UDMR. Am primit trei astfel de solicitari, pentru trimestrul unu, trimestrul doi si trimestrul trei. Este o chestiune statistica, asta ne-au explicat prin e-mail si telefonic. Ne-au explicat ca este un chestionar statistic," a declarat acesta.Intrebat daca au cerut raportari pentru platile externe facute de partid, acesta a confirmat: "Exact".Ce declarat Mircea Draghici, trezorierul PSD, pentru Digi24 "Suntem inclusi intr-un sistem informatic, in care operam aproape in timp real toate platile pe care noi le executam, Partidul Social Democrat le executa in strainatate, indiferent de activitatea serviciilor sau obiectelor achizitionate. Din cunostinta noastra suntem singurul partid din Romania care raporteaza. Nu stiu ce vor sa inteleaga din aceste raportari. Este o imixtiune in bucataria proprie a unui partid parlamentar din Romania. Au invocat o transparentizare printr-o lege, prin care Institutul National de Statistica poate avea acces in mod aleatoriu la astfel de informatii. In opinia noastra, nu sta in picioare, dar nu avem nimic de ascuns."Ce spune BNR:"Banca Nationala a Romaniei este autorizata sa colecteze date si informatii statistice primare pentru aducerea la indeplinire a atributiilor sale legale. Persoanele juridice publice si private (inclusiv persoane juridice fara scop patrimonial cum ar fi: asociatii, fundatii, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, alte persoane juridice infiintate in baza unor legi speciale), precum si persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze gratuit Bancii Nationale a Romaniei, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, date si informatii statistice."