Ciolos: Va doresc un an 2018 al asumarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam pentru o Romanie onesta, in care sa nu ne fie rusine sa traim. Haideti sa ne punem la treaba impreuna!

Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata sa faca acest lucru. "Haideti sa ne punem la treaba impreuna", este mesajul transmis luni seara de catre fostul premier, potrivit news.ro."Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in care sa nu ne fie rusine sa traim. Cred ca e important in primul rand sa gasim mijloacele prin care sa spunem ceea ce credem si sa facem ceea ce credem ca trebuie facut. Sunt convins ca daca incepem de acum putem pune bazele pentru un nou secol al unei Romanii moderne, al unei Romanii asumate si al unei Romanii care sa fie construita dupa chipul si asemanarea generatiilor tinere care vor trai in acesta tara in anii care vin. Eu unul sunt gata pentru asta si cu siguranta voi fi alaturi de voi. Sper sa fiti si voi alaturi de toti cei care isi doresc acest lucru si care sunt gata sa isi asume prin actiune sperantele si proiectiile pe care le au pentru Romania pe care o viseaza. La multi ani si haideti sa ne punem la treaba impreuna", afirma fostul premier Dacian Ciolos intr-un mesaj video transmis luni seara pe Facebook.In 10 decembrie, Dacian Ciolos a anuntat ca din Platforma Romania 100 se va desprinde in curand un partid politic, despre care a spus ca va fi capabil sa se prezinte la urmatoarele alegeri, ￯indiferent cand vor avea ele loc￯, si care va colabora cu partidele cu care impartaseste aceleasi valori."Din Platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic si asta fara nicio indoiala. Noi, cei care am fondat Romania 100 suntem hotarati sa facem lucrul acesta. As spune chiar ca e un proces natural (...) Da, se va desprinde un partid politic din Platforma Romania 100, dar care are nevoie de o fundatie solida de principii, de idei, de valori si are nevoie si de o viziune si de programe si chiar de proiecte. Cred ca este necesar sa arartam oamenilor nu doar o viziune si o ideologie, e nevoie sa arartam ce inseamna, in ce se traduce ideologia, in ce se traduc acele valori, principii, etica, morala care pot sa contureze la un moment dat si ideologia", a anuntat Dacian Ciolos la o intalnire cu membrii Platformei Romania 100.In aceeasi zi, Ciolos a sustinut o conferinta de presa alaturi de presedintii principalelor partide de opozitie, Ludovic Orban si Dan Barna, si de organizatiile civice care protesteaza in strada fata de modificarea legilor Justitiei, cerand ca romanii sa iasa la manifestatii pasnice si explicand ca pasivitatea este o forma de complicitate cu actuala coalitie de guvernare PSD - ALDE.