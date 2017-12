Liviu Dragnea, in mesajul sau de Anul Nou: In 2018, romanii vor trai mai bine ca in 2017. Asta este grija si obligatia guvernarii noastre

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca romanii vor trai mai bine in 2018 decat in 201, asta este "grija si obligatia" guvernarii PSD si ca dincolo de "lupta politica si excesele ei, raman faptele". Acesta a spus si ca "Parlamentul a reusit sa dezbata si sa indrepte o parte importanta a legilor Justitiei", iar "intreaga societate a fost parte a acestui proces".





Mesajul presedintelui PSD:





2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent.





#Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei. Parlamentul a reusit sa dezbata si sa indrepte o parte importanta a legilor Justitiei. Intreaga societate a fost parte a acestui proces.





Dincolo de lupta politica si de excesele ei, raman faptele. Romania a facut pasi inainte si va asigur ca in 2018 va grabi pasul. In 2017 romanii au trait mai bine ca in 2016, iar in 2018 vor trai mai bine ca in 2017. Asta este grija si obligatia guvernarii noastre.





Vreau sa sarbatorim Centenarul Marii #Uniri prin #bunastare, #unitate si #dreptate.





Va doresc tuturor un An Nou fericit, cu multa sanatate si impliniri! La multi ani!