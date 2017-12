Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea BNR in ianuarie: M-am saturat ca niste oameni de acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri publice si, cand ii intrebi, au vorbit in nume personal

Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, seful Guvernului a raspuns: "Da, am primit o scrisoare de la domnia sa, o sa-i dau curs dupa ce se termina acest an. Sa vedem cum inchide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Bancii Nationale a Romaniei, fiindca, repet, este Banca Nationala a Romaniei, nu a cuiva. Si pe baza acestor analize, tot in ianuarie, o sa avem si o intalnire si o sa va fac si public imediat concluziile, fiindca eu (...) m-am cam saturat ca niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri publice si cand il intrebi - (spune ca - n.r.) a vorbit in nume personal. Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!", potrivit Agerpres.Seful Executivului a mai spus ca BNR "poate sa intervina", atunci cand este necesar, pe piata: "Eu vreau sa-si faca treaba ca Banca Nationala a Romaniei, a Romaniei, repet. Nu este banca nationala a bancilor din Romania."