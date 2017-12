Mihai Tudose despre ancheta Corpului de control la Tarom: S-a trimis dosarul la Parchet

"Vesti de la ce s-a gasit la Tarom probabil ca o sa aflati de pe la Parchet, unde s-a trimis dosarul. Este inimaginabil si nu pot sa va spun mai mult, fiindca este un dosar in curs, frizeaza orice imaginatie saltareata ce s-a gasit acolo", a declarat Tudose, intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, potrivit Agerpres."La CFR inca nu este gata raportul, dar, din ce am auzit, tot de la Parchet o sa aflati noutati", a adaugat Tudose.Intrebat daca, de la inceputul anului 2017, Corpul de control al premierului a identificat foarte multe lucruri rele in anumite zone pe care le-a controlat, seful Executivului a raspuns: "Cateva, da, rele si foarte rele".Potrivit lui Mihai Tudose, Corpul de control al prim-ministrului nu este "agentia de publicitate a Guvernului", ca sa faca public tot ceea ce analizeaza. "Si atunci cand ceva este bine, e in regula. (...) Cand ceva este rau si pleaca la zonele celelalte, iar nu mai putem comenta, fiindca sunt dosare deja pe rol", a incheiat primul ministru.