Mihai Tudose: Exclud din start orice tip de contact cu FMI pe zona de imprumut

El a sustinut ca prognoza economica a FMI a inceput sa concorde cu realitatea din Romania. "Vad ca si-au mai revenit. Tineti minte declaratiile lor de la jumatatea anului, cand au venit cu deficitul de 5%, cu cresterea de 2% si atunci cand i-am intrebat cam ce tratament iau, ca sa stim sa evitam noi pastilele acelea, ca lor nu le face bine, toata lumea a zis: Ne punem noi cu Fondul Monetar, dar nu cu Fondul in sine, ci cu oamenii de pe aici? Iata ca noi am avut dreptate si vad ca si-au mai revenit si ei. A inceput acum prognoza lor sa concorde cu realitatea", a afirmat prim-ministrul.Mihai Tudose a exclus posibilitatea unei noi crize economice in Romania: "Eu vad ca stam foarte bine. (...) In 2008 nu a fost o criza, a fost incompetenta celor care au condus atunci. (...) Vreti sa avem o atitudine servila in fata unor baieti din astia care ne-au cam demonstrat ca nu prea se pricep? Haideti sa o avem! Dar eu nu pot sa fac asta, dovada ca avem crestere economica, se pare ca va fi peste 6 per total an, deficitul sub 3 si structural si cash-ul. (...) Daca era dupa ei, asta-vara nu mai aveam lefuri, nu mai aveam salarii, inchideam mustaria, deficitul 6%, crestere economica aproape deloc. Vai, vine criza! Criza pleaca de la lipsa de incredere in structurile statului."Premierul a sustinut si ca "cineva tot incearca sa genereze crizele respective".