Tudose, despre cererea privind demiterea ministrului Justitiei: Nu ONG-ul stabileste cine face parte din Guvern

Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care i-au cerut miercuri, intr-o intalnire la Palatul Victoria, demiterea ministrului Justitiei, seful Executivului a declarat: "Cand domniile lor o sa castige alegerile, isi fac Guvernul".Totodata, chestionat daca nu risca nimic ministrul Justitiei, Tudose a raspuns: "Din cauza asta, oricum nu (...) Nu ONG-ul stabileste cine face parte dintr-un Guvern (...) Guvernul este emanatia Parlamentului. Altfel, in orice zi a saptamanii, chiar si in zilele libere sau sarbatorile legale, o sa vina cineva caruia nu o sa-i placa de cineva".Premierul Tudose a mai spus ca la intalnirea cu reprezentantii organizatiilor s-a convenit ca nu se ajunge la o intelegere."Numitorul comun (...) a fost (...) posibilitatea dialogului (...) Un alt lucru extraordinar e ca am ajuns si la concluzia ca putem sa convenim ca nu ne intelegem (...) Guvernul nu poate sa atace sau sa suspende sau sa faca nu stiu ce la ceva ce nu exista", a aratat Tudose.El a precizat ca nu s-a gandit la posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta care sa proroge modificarile facute in Parlament la legile justitiei."Nu poti sa vorbesti azi despre asa ceva, legile respective neexistand (...) Sa treaca de Curtea Constitutionala, sa treaca de promulgare si si atunci nu este un mecanism firesc ca structura executiva, in loc sa puna in aplicare ceea ce spune legiuitorul, Parlamentul, sa inceapa sa se joace cu sa suspende, sa proroge, sa le modifice. Nu e in regula, chiar nu e, asta nu mai e stat", a aratat Tudose.El a mai spus ca a anuntat de la inceputul mandatului sau ca Guvernul nu va aduce modificari la Codurile penale."Am anuntat la inceputul mandatului ca Guvernul nu intra sa modifice Coduri penale sau asimilate, (...) fiindca pentru asta exista Parlamentul, ca for de dezbatere si reprezentativ pentru natiunea romana, lucru pe care de altfel partenerii de discutie, reprezentantii ONG-urilor l-au solicitat in ianuarie, (...) cand tot ei, tot in strada, tot in fata cladirii Guvernului aveau ca principal obiectiv sa nu se intample chestiile astea in Guvern, sa se duca la Parlament", a afirmat Tudose.In ceea ce priveste solicitarea facuta de organizatiile civice privind sesizarea Comisiei de la Venetia in legatura cu pachetul de legi ale Justitiei, seful Guvernului a spus: "Nu putem sa cerem noi un punct de vedere la Comisia de la Venetia, nefiind Guvernul initiator, dar putem sa vorbim, sa intrebam, sa-i tinem la curent, ceea ce o vom face".Totodata, seful Guvernului a precizat ca dialogul este util."Am convenit ca este util dialogul cu societatea civila, dand si exemplul (...) 'Uniti, salvam Rosia Montana' (...) Una este sa o salvam de distrugere chimica (...) si alta e sa 'o salvam' de orice, in sensul ca am stabilit ca avem acolo o rezerva importanta de aur si (...) numai ne atingem de ea niciodata in viata asta, ceea ce nu este in regula. Si atunci exacerbarea (...) pozitiilor de ambele parti nu este ok sau radicalizarea (...) Am convenit ca vom avea in continuare un dialog pe diverse teme si ca pe anumite zone chiar semnale trase de societatea civila (...) sunt bine-venite si vom tine cont de ele", a mai afirmat Tudose.