Inca un deputat PSD isi retrage semnatura de pe initiativa legislativa a deputatului Catalin Radulescu

Macovei a subliniat ca semnatura pentru o initiativa nu inseamna ''automat'' votarea acelui act si ''nici nu inseamna ca nu mai poate fi modificat"."Opinia mea a fost ferma de la inceput ca acele propuneri nu vor ramane in forma initiala. Dupa cum am vazut cu totii in aceste zile, opinia publica a fost vehementa contra acelor propuneri ale deputatului Catalin Radulescu. Luand in considerare cu toata seriozitatea opiniile exprimate public, am decis retragerea semnaturii mele fata de aceasta initiativa. Doresc sa reafirm faptul ca democratia se refera la dreptul fiecaruia de a propune si a oricui de a nu fi de acord cu acele propuneri, iar singura cale de a evita erori majore este dialogul si dezbaterea", a afirmat deputatul PSD.Conform acestuia, initiativa deputatului Catalin Radulescu a aparut in contextul discutiilor despre unele modificari necesare la Codul Penal, modificari care ''trebuie analizate si gandite foarte atent'' de toti actorii implicati in infaptuirea actului justitiei."De aceea, sunt de parere ca graba strica treaba si tocmai de aceea avem termen pana in aprilie 2018 sa discutam modificarile necesare la Codul Penal. Am semnat o simpla initiativa legislativa, la fel cum toti colegii semneaza pentru fiecare initiativa si propunere, adica tocmai pentru a le aduce in dezbatere publica si in discutiile parlamentarilor. Asta nu inseamna ca initiativa nu trebuie sa treaca prin toate filtrele democratice prin dezbatere publica, analiza si amendare atat in comisiile de specialitate, cat si in plen. Personal, am intentia clara de a amenda initiativa asa cum a fost depusa spre dezbatere, iar varianta finala nu va arata in niciun caz ca acum. Mai mult, o simpla initiativa poate fi modificata sau retrasa chiar de initiator daca dezbaterea pe care o declanseaza provoaca mai multe tensiuni decat rezolva probleme", se mentioneaza in comunicat.Reactia acestuia vine la cateva zile dupa ce 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului Penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa ii excluda din aceasta categorie pe presedintele Romaniei, pe parlamentari, dar si pe alesii locali.