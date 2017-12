UDMR nu sustine modificarile propuse la Codul penal si Codul de procedura penala. / Attila Korod: Modificarile PSD bulverseaza de tot Codul Penal si Codul de procedura penala

Liderul UDMR si cei doi parlamentari ai Uniunii sunt nemultumiti si de faptul ca cele trei legi ale justitiei, modificate recent de Parlament, sunt confundate cu propunerile de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala.Kelemen Hunor a declarat, in schimb, ca parlamentarii UDMR au fost de acord cu modificarea celor trei legi ale justitiei, adaugand ca, in opinia sa, acestea nu se refera la anticoruptie, nu o impiedica sau o submineaza, ci, dimpotriva, intaresc independenta justitiei fata de mediul politic.La randul sau, Attila Korodi afirma ca propunerile PSD la Codul Penal si la cel de Procedura Penala nu pot fi sustinute de UDMR: "Sunt enumerate acolo modificari care nu au cum sa fie acceptate de catre noi, pentru ca bulverseaza de tot Codul Penal si Codul de Procedura Penala si sper ca si PSD-ul sa se gandeasca in acelasi sens, in sensul ca indiferent ca au fost propuneri facute de cateva zeci de parlamentari, dar daca acelea nu sunt acceptate, atunci nu trebuie sustinute. Noi nu vom sustine", a afirmat liderul deputatilor UDMR, citat de News.ro.El a amintit ca, in cazul in care Uniunea a sustinut totceea ce a insemnat reasezarea si redimensionarea sistemului judiciar, cand este vorba despre codurile penale, sunt necesare abordari mult mai serioase si o perioada mai mare de gandire: "Cand am vazut si informatiile cu privire la pragul de 200 de mii de euro, ne-am exprimat foarte ferm pozitia: nu, n-avem cum sa sustinem astfel de modificari, pentru ca tot ce s-a intamplat pana acum a fost bine, tot ce inseamna redimensionarea, reasezarea, reechilibrarea sistemului judiciar, dar cand vorbim de Codul de Procedura Penala si Codul Penal, lucrurile deja trebuie sa intre intr-un fagas mult mai lent si cu abordari mult mai serioase si cu o perioada de gandire asupra acestor propuneri mult mai larga."