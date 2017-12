Trezorierul PSD acuza BNR ca isi depaseste atributiile solicitand partidului date legate de platile externe / Dan Suciu afirma ca e vorba de statistica

Acesta a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca aceste solicitari au vizat initial platile facute pana in aprilie, pentru a se extinde apoi la intregul an 2017.Aceste solicitari "ne-au ridicat semen de intrebare legate de imixtiunea in bucataria proprie a partidului", a spus Mircea Draghici, care spune ca a facut raportarile iar cele mai mari sume platite au fost in contul cotizatiilor internationale ale PSD, in conditiile in care existau restante.Trezorierul PSD acuza BNR ca "isi depaseste atributiile" in conditiile in care "intreband in stanga si in dreapta la celelalte partide nu am auzit" de solicitari similare.Intrebat daca aceste solicitari au vizat si vizita efectuata de Liviu Dragnea in SUA, Draghici a sustinut ca "si alte institutii au intrebat de vizita lui Dragnea in SUA prin intrebarile incomode puse in sediul din Kiseleff de diversi interpusi". Potrivit acestuia, datele solicitate au vizat si vizita in SUA, respectiva "data, valoarea platii si catre cine"."Ne-au cerut in scop statistic date precise (referitoare) la orice fel de plati facute in exterior", a continuat trezorierul partidului, care au mentionat ca cei de la BNR au pus la "dispozitia colegilor nostri un sef de departament care sa ii invete cum sa introduca datele in sistemul" de raportari al bancii nationale.In discutie a intervenit, tot telefonic, si purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, care a precizat ca incepand cu acest an au fost introduse in procedura de colectare de date statistice a BRN si asociatiile, fundatiile si partidele politice deoarece "procedura statistica a Institutului National de Statistica si a BNR a constatat ca exista fluxuri de capital care se simt si pe aceasta zona".El a sustinut ca PSD a intrat in aceasta procedura deoarece au eixstat "plati semnificative in aceasta categorie"."Ei depun bilanturi la final de an, stim din urma ce plati au facut", a explicat acesta."Pe baza istorica s-a decis ca PSD sa intre in aceasta categorie", a continuat Dan Suciu, subliniind insa ca este "numai statistica".