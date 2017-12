Catalin Radulescu explica de ce nu mai sustine dezincriminarea folosirii abuzive a functiei in scop sexual: Anumite cucoane au ajuns prin consilii de administratie fara nicio expertiza

Acesta, supranumit si "deputatul mitraliera", a precizat ca retrage acest proiect, care propunea, printre altele, un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, faptul ca luarea/darea de mita pentru altul nu mai sunt infractiuni si executarea la domiciliu a pedepselor sub 3 ani, dar va mentine o serie de propuneri prin amendamente.Catalin Radulescu a declarat ca aceste proiecte de lege nu sunt facute de parlamentari, ci de "fosti magistrati, avocati de mare prestigiu"."Noi nu ne pricepem sa facem amendamente. Rolul nostru este sa discutam cu magistratii, cu fosti avocati, care ne explica" prevederile Codului Penal si cum trebuie pus acesta in acord cu prevederile europene, a sustinut Radulescu.El a subliniat ca nu este de acord cu o serie de prevederi ale proiectului de lege pe care l-a depus, printre care "folosirea sexului pentru ocuparea de functii", si a explicat ca a criticat in repetate randuri faptul ca "anumite cucoane au ajuns prin consilii de administratie fara sa aiba nicio expertiza".Radulescu a precizat insa ca va sustine in continuare stabilirea unui prag pentru abuzul in serviciu sau dezincriminarea acestuia, precum si reducerea pedepselor, care in Romania sunt "cele mai mari din Europa".Potrivit deputatului PSD, trebuie reglementata si perioada in care se poate face un denunt si trebuie revenit la prevederile vechiului Cod Penal in ceea ce priveste cumulul pedepselor.Explicatiile sale vin dupa ce un coleg de-al sau din PSD, Liviu Plesoianu, a anuntat ca isi retrage semnatura de pe proiect