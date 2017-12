O instanta a obligat UDMR sa comunice informatii de interes public: lista imobilelor detinute si inchiriate, lista operelor de arta detinute, diurnele pentru deplasari in strainatate

UDMR a fost data in judecata de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet, dupa ce Uniunea a refuzat sa comunice informatii detaliate despre gestionarea banilor publici. Portalul Erdely.atlatszo.hu, editat de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet, a dorit sa afle cum au fost cheltuiti cei 28 de milioane de euro primiti de la bugetul de stat al Romaniei in ultimii 6 ani, suma pe care UDMR a primit-o in calitate de reprezentant al comunitatii maghiare din Romania.Instanta obliga UDMR sa comunice lista imobilelor aflate in prezent in proprietatea ei, precizand numele vanzatorului, data achizitionarii si pretul de cumparare al acestora; sa comunice si lista imobilelor inchiriate, precizand de asemenea numele proprietarului si chiria anuala platita pentru acestea. Conform deciziei instantei, Uniunea trebuie sa dea socoteala si cu privire la cheltuielile de intretinere si reparatii a imobilelor aflate in proprietatea UDMR sau inchiriate de aceasta. Totodata, trebuie sa comunice lista operelor de arta cumparate incepand cu anul 2009, cu numele autorilor si pretul platit. Uniunea va comunica si lista diurnelor primite de catre reprezentantii UDMR pentru deplasari in afara granitelor tarii, din anul 2009 pana in prezent. Decizia nu este definitiva, avand drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.Presedintele UDMR, Hunor Kelemen a declarat in cadrul unei conferinte de presa din luna mai, ca legea privind accesul la informatiile de interes public nu se aplica UDMR, dar Uniunea publica pe site-ul sau toate datele privind cheltuielile publice facute incepand cu anul 2009.Uniunea a furnizat insa numai informatii sumare privind bugetul sau din perioada 2010-2016, scrie MTI.De altfel, legea care asigura accesul la informatiile de interes public a fost modificata de Parlament tocmai la initiativa reprezentantilor UDMR si PNL, astfel ca acum se aplica in mod clar si partidelor, si organizatiilor neguvernamentale. Desi UDMR actioneaza in Parlament ca partid, este inregistrat ca organizatie neguvernamentala, cu scopul si rolul de reprezentare si aparare a intereselor comunitatii maghiare din Romania.Problema sprijinului oferit din bugetul de stat din Romania, destinat sustinerii comunitatii maghiare si administrat de catre UDMR este, de peste un deceniu, un subiect sensibil in comunitatea maghiara din Romania. Partidele maghiare de opozitie au acuzat de mai multe ori Uniunea ca foloseste in lupta politica banii care au fost destinati comunitatii.