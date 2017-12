Novak Csaba Zoltan (UDMR): Proiectul noii Legi a Educatiei - ca si sotia faimosului detectiv Columbo

"Proiectul noii Legi a Educatiei, care nu exista, este de fapt ca si sotia faimosului detectiv Columbo, despre care stim ca exista, dar nu a vazut-o nimeni. Am urmarit de trei-patru ori fiecare parte si niciodata nu am avut ocazia sa o vad, as fi fost foarte curios. Partidul de guvernamant a promis in campania electorala o noua Lege a Educatiei, iata ca dupa un an avem al doilea ministru al Educatiei. Zvonuri sunt, dar nu s-a vazut nimic in legatura cu noua Lege a Educatiei. Opinia noastra e ca nu avem nevoie de o noua Lege a Educatiei, ci de o revizuire a legii care exista. Noi vom sprijini toate modificarile pozitive in viitor, daca vor fi si sper ca vor fi'" a aratat senatorul.Novak a aratat ca indiferent care varianta se va alege, o noua Lege a Educatiei sau revizuirea celei existente, parlamentarii UDMR vor fi pregatiti cu propuneri concrete."Am inceput o campanie de informare cu pedagogii din Tarnaveni pana la Sovata si va continua acest sir de intalniri. Sper ca la inceputul sesiunii sa avem un cadastru al problemelor din judetul Mures. Sunt probleme care se leaga de Inspectoratul Scolar Judetean, deci de nivel local, probleme privind metodologia si probleme care se leaga de modificari. Sper ca pana la sfarsitul lunii ianuarie sa avem acest cadastru si sa fim pregatiti daca apare si prima varianta de lucru a noii legi sau a proiectului de revizuire a Legii Educatiei", a afirmat Novak Csaba Zoltan.