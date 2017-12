DOCUMENT Inca un proiect de lege semnat de 40 de PSD-isti ofera imunitate totala demnitarilor in fata legii penale

Citeste aici Fisa legislativa a proiectului de Lege

Concret, se abroga alineatul b al art 175 din Codul penal, unde este definit functionarul public in sensul legii penale, eliminandu-se astfel demnitarii.Amintim ca in sfera penala se aplica legea mai favorabila.Acest proiect nu a intrat inca in parcurs legislativ. Toate proiectele privind justitia si legislatia penala trebuie sa treaca pe la Comisia speciala condusa de Florin Iordache.Semnatarii initiativei legislative sunt 40 de deputati PSD: Babus Radu, Balanescu Alexandru, Bontea Vlad, Bucura-Oprescu Simona, Caciula Aurel, Caruceru Aida-Cristina, Cocos Vasile, Dinu Cristina-Elena, Georgescu Nicolae, Halici Nicusor, Iftimie Neculai, Intotero Natalia-Elena, Itu Cornel, Lupascu Costel, Macovei Silviu Nicu, Matei Calin-Vasile-Andrei, Moagher Laura-Mihaela, Neata Eugen, Nicolae Andrei, Nosa Iuliu, Otesanu Daniela, Paraschiv Rodica, Pale Danut, Petric Octavian, Plesoianu Liviu Ioan Adrian, Popa Stefan-Ovidiu, Pop Andrei, Radulescu Catalin-Marian, Simion Lucian-Eduard, Spanu Ion, Stancu Florinel, Stativa Irinel Ioan, Suciu Matei, Sarapatin Elvira, Toma Ilie, Ursu Razvan-Ion, Vasilica Radu Costin, Velcea Nicolae, Virza Mihaita, Weber Mihai.