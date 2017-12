Codrin Stefanescu: Nu exista un "cutremur" in PSD pentru ca Tudose se intalneste cu "protestatarii hastag Rezist si ONG-urile finantate de Soros&comp"

"Prin natura functiei sale, Mihai Tudose este obligat sa dialogheze cu absolut toata lumea, indiferent daca ii place sau ii displace, la modul personal, partenerul de dialog", afirma reprezentantul PSD."Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte.Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD - ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie 2016 pentru a crea o majoritate parlamentara si a forma un Executiv care sa puna in aplicare programul nostru de guvernare. Dar, in aceeasi masura, Mihai Tudose este prim-ministrul intregii Romanii si al tuturor romanilor.Asa cum Mihai Tudose, impreuna cu mai multi ministri, a avut intalniri cu reprezentantii tuturor sindicatelor si ai confederatiilor sindicale pentru Legea Salarizarii, cu reprezentantii patronatelor si IMM-urilor pentru Legea Preventiei si Codul Fiscal, asa cum s-a intalnit cu reprezentantii investitorilor straini si ai camerelor de comert mixte, intalniri care nu de putine ori au fost destul de tensionate; asa cum au fost ascultate doleantele tuturor si gasite solutii pentru fiecare, la fel de firesc este ca Mihai Tudose sa se intalneasca si cu reprezentantii organizatiilor nonguvernamentale hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp.Cu alte cuvinte, prin natura functiei sale, Mihai Tudose este obligat sa dialogheze cu absolut toata lumea, indiferent daca ii place sau ii displace, la modul personal, partenerul de dialog.Prin urmare, nu exista un cutremur in PSD din cauza acestei intalniri de la Palatul Victoria. Din contra, atat eu, cat si colegii mei suntem curiosi sa vedem de cata rabdare va putea da dovada Mihai Tudose la aceasta intalnire si daca va putea sa incropeasca un minim dialog cu reprezentantii hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp.In acelasi sens, avem mari asteptari ca de un comportament asemanator sa dea dovada si Klaus Iohannis. Poate cu aceasta ocazie, inteleg si cei de la Cotroceni ca dl. Iohannis nu este numai presedintele PNL, USR, Ciolos&comp si hastag Rezist, ci si al milioanelor de romani care nu l-au votat. Si care au votat candidatul coalitiei PSD - ALDE. Pe aceeasi logica 'vrea - nu vrea'. Pentru ca aceasta este situatia rezultata din votul democratic al romanilor.In concluzie, intalnirea de astazi, de la Guvern, nu are nimic scandalos in sine, ci pur si simplu intra in firescul si starea de normalitate pe care ne-o dorim cu totii tot timpul in Romania, nu numai acum, de sarbatori. "