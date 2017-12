PSD vine cu noi modificari la codurile penale: prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu; luarea/darea de mita pentru altul nu mai sunt infractiuni, pedepsele sub 3 ani - executate la domiciliu. Plus: se elimina infractiunea de "folosire abuziva a functiei in scop sexual"

in varianta modificata se prevede ca pedeapsa cea mai grea poate fi marita cu "pana la o treime din aceasta"

"pedepsele cu inchisoarea de pana la trei ani se executa la domiciliu"

si in cazul celor condamnati la peste trei ani de detentie, dar cu varsta de cel putin 60 de ani

elimina formula "pentru altul", specifica faptul ca este vorba despre foloase "materiale" si stabileste la 1 an limita inferioara a pedepsei

reduc limitele pedepselor

alineatul 3, care prevede ca "mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta" ar urma sa fie abrogat

Modificarea introduce explicit notiunea de foloase "materiale", elimina mentiunile "indirect" si "pentru altul", iar limitele perioadei de detentie scad la 1, respectiv la 5 ani.

"defectuos" sa fie inlocuit cu formula "prin incalcarea legii"

numai pentru o paguba mai mare de 200.000 de euro"

folosirea abuziva a functiei in scop sexual ar urma sa fie abrogat

"in cursul urmaririi penale, audierea persoanei vatamate se inregistreaza prin mijloace tehnice audio - video"

va fi elimnata formula "suspiciunea rezonabila"

denuntul poate fi facut in termen de 6 luni

daca denuntatorul nu denunta fapte in interiorul acestui termen, va raspunde penal

Initiatorul propunerii legilative este deputatul PSD Catalin Radulescu (poreclit si deputatul "mitraliera" ). Radulescu a declarat pentru Realitatea TV ca isi asuma acest proiect de lege.- Proiectul modifica alineatul b din articolul 39 referitor la Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni.Daca in forma actuala alineatul prevede ca atunci "cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite",- De asemenea, este modificat articolul 60, referitor la Regimul inchisorii.Daca forma actuala a articolului prevede ca "inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa intre 15 zile si 30 de ani, si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor", in varianta parlamentarilor social-democrati aceasta este completata cu inca doua alineate conform carora, iar masura inchisorii la domiciliu ar urma sa se aplicesau al celor cu "boli grave sau incurabile stabilite prin lege".- O alta modificare vizeaza si articolul 289 alineatul 1, referitor la, alineat care in forma actuala stabileste ca: "Fapta functionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta".Varianta modificata O propunere similara a fost facuta de 15 parlamentari PSD, printre care si fiica fostului presedinte al CJ Prahova, Andreea Cosma , cu privire la Legea privind combaterea faptelor de coruptie.- Senatorii si deputatii PSD vor sa modifice si alineatele 1 si 3 ale articolului 290 din Codul penal privind. Ei coreleaza prevederile acestora cu prevederile articolului 289 in noua forma, darDaca in actuala forma articolul prevede ca "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 289, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani", in urma modificarii, pedepsele cu inchisoarea vor fi cuprinse intre 6 luni si 5 ani.De asemenea,- Va fi modificat si articolul 291, privind, respectiv alineatul 1 al acestuia.In varianta in vigoare, acesta prevede ca "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani".- In cazul articolului 292, referitor la, alineatul 1 este modificat, iar alineatul 2 este abrogat.Formei actuale, potrivit careia "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi", ii sunt aplicate aceleasi schimbari ca si in cazul articolului precedent, respectiv introduce explicit notiunea de foloase "materiale", elimina mentiunile "indirect" si "pentru altul", iar limitele perioadei de detentie scad la 1, respectiv la 5 ani.De asemenea, este abrogat alineatul 2, care stabileste ca "faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta".- Si articolul 297 referitor lava fi schimbat.Alineatul 1 stabileste, in varianta in vigoare, ca "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.Parlamentarii PSD propun ca, iar "prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice" sa devina "prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 de euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice". Si in acest caz, limitele pedepsei sunt modificate, durata acesteia putand fi de la 1 la 5 ani.In acest caz, argumentul initiatorilor este ca "aplicarea unei sanctiuni penale trebuie sa intervina numai cand fapte este savarsita intr-o forma grava si anume fapta a cauzat o paguba materiala substantiala, respectiv- Articolul 299 referitor la, parlamentarii PSD considerand ca "notiunea de favoruri sexuale este o notiune care nu poate fi determinata precis".- In cazul Codului de procedura penala, articolul 111 privind "Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente", ar urma sa prevada la alineatul 4 caIn varianta in vigoare se vorbeste depsre inregistrare "audio sau audiovideo, atunci cand organul de urmarire penala considera necesar sau atunci cand persoana vatamata a solicitat aceasta in mod expres, iar inregistrarea este posibila".- In aceeasi maniera va fi schimbat si alineatul 2 al articolui 123 privind consemnarea declaratiilor.- Alineatul 1 al articolului 202 privind "Scopul, conditiile generale de aplicare si categoriile masurilor preventive", stabileste ca "masurile preventive pot fi dispuse daca exista probe sau indicii temeinice din care rezulta suspiciunea rezonabila ca o persoana a savarsit o infractiune si daca sunt necesare in scopul asigurarii bunei desfasurari a procesului penal, al impiedicarii sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata ori al prevenirii savarsirii unei alte infractiuni.Ca urmare a propunerii PSD,- Articolul 285 privind obiectul urmaririi penale va avea un nou alineat conform caruia "actele de urmarire penala, efectuate de organele de cercetare penala sau de procurori la sediul unitatii unde functioneaza se inregistreaza cu mijloace tehnice audio - video".- Si articolul 290 privind sesizarea organelor de urmarire penala va fi completat cu doua alineate care stabilesc ca "de la data la care denuntatorul a aflat despre savarsirea faptei, cu exceptia infractiunilor contra persoanei si a infractiunilor contra securitatii nationale".Un alt alineat ar urma sa consemneze ca, iar "denuntul sau nu va mai putea constitui proba in procesul penal".- Un ultim articol completat este 294, care contine reglementari generale privind sesizarea organelor de urmarire penala.Noul alineat prevede ca "solutionarea cauzelor de catre procurori se face in ordinea inregistrarii lor".