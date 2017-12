Elena Udrea, lovitura pentru Basescu: Dupa 11 ani de la 'biletelul roz', azi ii dau dreptate lui Tariceanu

Episodul "biletelul roz" dateaza din 2007 si a dus la ruperea relatiilor dintre Traian Basescu, pe atunci presedinte, si Calin Popescu-Tariceanu, acuzand o incercare a acestuia din urma de influentare a justitie, pentru a-l ajuta pe Dinu Patriciu.Ce scria in acest biletel, a carui existenta a fost facuta publica de Elena Udrea:"Draga Traiane,1. Iti trimit alaturat un document redactat de Petromidia in legatura cu cercetarile care au loc.2. Daca ai ocazia sa vorbesti la Parchet despre subiect?"Acum, Elena Udrea afirma ca ii da "dreptate lui Tariceanu": "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip 'camp tactic'.Viata nu inceteaza sa ne ofere sansa de a invata din greselile trecutului...", a scris Udrea, pe Facebook, sharuind o captura de ecran de la Antena 3 cu titlul, pe burtiera: "Tariceanu: Iohannis face greselile lui Basescu".Tariceanu acuzase cu putin timp in urma, intr-o conferinta de presa, ca pe vremea presedintiilor lui Traian Basescu "trei actori institutionali (...) au pervertit buna functionare a statului de drept: presedintia, procuratura si serviciile".Daca in prezent "serviciile au facut un pas inapoi", au ramas insa "doi actori care perpetueaza sistemul", crede Tariceanu."Atat timp cat presedintele se sprijina in continuare pe institutiile de forta si nu ii pasa de incalcarea grosolana a drepturilor si libertatilor cetatenesti inseamna ca e o marioneta a celor care au creat aceasta ordine stramba.Presedintele face exact aceeasi greseala ca predecesorul sau, foloseste fortele represive ale statului pentru a transa lupta politica, distribuie stiri false pentru a distorsiona perceptia publica si o face amplu si grosolan. A preluat aceleasi metehne de la Basescu mai putin, sigur, calitatile lui", a acuzat Tariceanu.