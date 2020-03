Turism și coronavirus Caia și Bejan. Călătorii. Episodul 5: Mai plecăm în vacanță sau renunțăm?

HOTNEWS PODCASTS

Vreau să-mi anulez vacanța din motive de coronavirus, îmi voi primi banii înapoi?

Dacă decid să plec în vacanță la ce riscuri mă expun?

Plec în vacanță într-o țară în care există cazuri de coronavirus. La întoarcerea în România voi sta în carantină?

Poți asculta episodul 5 din Hotnews Podcasts: „Caia și Bejan. Călătorii” și pe Spotify În acest moment, există cazuri confirmate de coronavirus în peste 70 de țări , de pe toate continentele, iar Organizația Mondială a Sănătății a ridicat nivelul de risc al epidemiei la „foarte ridicat”. Asociația internațională a transportului aerian se așteaptă în 2020 la pierderi de aproape 28 de miliarde de dolari doar pentru regiunea Asia-Pacific. În Europa, sute de zboruri sunt anulate, multe spre Italia, țară unde se înregistrează cele mai multe cazuri confirmate de îmbolnăviri cu coronavirus (1835, la ora la care scriu acest text).Într-un asemenea tablou sumbru, oamenii se întreabă, pe bună dreptate, dacă mai are sens să-și continue planurile de vacanță pentru perioada următoare sau ar trebui să le anuleze. În ambele situații, sunt mai multe întrebări la care trebuie să răspunzi, înainte de a lua o decizie.În principiu, nu poți să-ți primești banii înapoi de la o companie aeriană care continuă să zboare despre o destinație, chiar dacă acolo s-au înregistrat cazuri de coronavirus. Cel mult poți să-ți primești taxele de aeroport.Explicația e foarte simplă: biletul de avion este un contract pe care, dacă l-ai semnat, trebuie să-l respecți. În cazul în care compania aeriană își anulează zborurile în zona respectivă, atunci, da, aceasta va fi obligată să-ți returneze prețul biletului.În ceea ce privește, pachetele de vacanță cumpărate de la o agenție de turism, lucrurile stau aproximativ la fel. Autoritățile române din turism au dat zilele trecute un comunicat în care au explicat că, potrivit legii, doar în cazul unor „circumstanțe extraordinare și inevitabile”, clienții au posibilitatea să-și recupereze sumele plătite operatorilor de turism. În rest, sunt obligați să-și respecte contractele semnate.Ce înseamnă circumstanțe extraordinare și inevitabile?Comunicatul nu explică foarte clar, dar din el rezultă că doar dacă urmează să pleci într-o regiune aflată în carantină. În Wuhan, China, spre exemplu. Recomandarea este însă ca aceste lucruri să fie discutate cu agenții de turism respectivi.În afară de respectarea normelor de igienă recomandate de toate instituțiile internaționale, un lucru extrem de util ar fi să stai cu ochii pe sursele de informare autorizate.Una dintre acestea ar fi site-ul Centrului European pentru Prevenire și Control a Bolilor (ECDC) , o agenție a Comisiei Europene. Site-ul ECDC este actualizat în timp real cu informații referitoare la răspândirea coronavirusului.Autoritățile române au explicat că poți ajunge într-o carantină instituționalizată (adică în spital) pentru 14 zile, dacă te întorci din una din zonele aflate în carantină (China continentală - Provincia Hubei, inclusiv orașul Wuhan, orașele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,Taizhou din Provincia Zhejiang, Regiunea Lombardia din Italia, Regiunea Veneto (Italia) sau Coreea de Sud (regiunea Cheongdo, orașul Daegu).Cetățenii care sosesc din alte provincii sau orașe din China continentală, alte localități din regiunea Lombardia și regiunea Veneto sau din regiunea Emilia-Romagna din Italia, precum și din alte zone și localități din Coreea de Sud și din Iran decât cele menționate expres pentru instituirea măsurii de carantină instituționalizată, intră în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat după revenirea în România.Dacă vrei să afli și alte informații interesante despre turismul în vremea coronavirusului, ascultă episodul 5 din podcastul „Caia și Bejan. Călătorii”. Podcastul poate fi ascultat și pe Spotify Atunci când călătoresc, mulți oameni spun că pleacă undeva „să se deconecteze”. În realitate, o călătorie ar trebui să însemne o „reconectare” și nu o „deconectare”: o reconectare a noastră la civilizația umană, cu tot ce are ea mai bun și mai frumos, la natură, locuri, oameni. Acesta este motivul pentru care am făcut acest podcast: încercăm să conectăm ascultătorii la locurile frumoase pe care le-am vizitat și care ne-au învățat câte ceva despre lumea în care trăim. De două ori pe lună, vă invităm să ascultați podcastul „Caia și Bejan. Călătorii”.