HOTNEWS PODCASTS: „Caia și Bejan. Călătorii”. Episodul 2: Iran. Ce trebuie să știi dacă vrei să călătorești ca turist în țara ayatollahilor

Cât de sigur este Iranul pentru turism

Atracțiile turistice din Iran

Cum trebuie să te îmbraci, ca femeie, când călătorești în Iran

Poți asculta episodul 2 din Hotnews Podcasts: „Caia și Bejan. Călătorii” și pe Spotify Ana Maria Caia: E greu să răspund la întrebarea asta, pentru că am niciun fel de calități de clarvăzătoare. Dar pentru mine Iranul a fost revelația turistică a ultimilor cinci ani. Deși mă mișc destul prin lume, Iranul a fost pur și o descoperire aparte.Acum în termeni de siguranță și nesiguranță: sigur, putem să luăm statisticile care acum arată mai prost decât în urmă cu câteva luni, pentru că acum avem un avion cu multe victime. Iranul nu avea această problemă până acum, adică în sine era o țară sigură.Sigur, o țară cu o poziționare politică dificilă, o țară care arunca cu amenințări împotriva altor țări și, la rândul lor, aceste țări răspundeau. Dar atentatele teroriste în Iran au fost foarte rare, și au fost îndreptate împotriva inamicilor politici, nu împotriva turiștilor.Prin urmare, Iranul a fost o țară destul de sigură pentru turiști. Foarte rar chiar și la nivelul criminalității mici se întâmplă ceva: o hoție, o buzunăreală, nicidecum lucruri violente. Dacă ne bazăm pe cifre și facem o comparație între Iran și Egipt, de exemplu, o destinație populară printre români, unde au fost multe victime în rândul turiștilor în ultimii ani, Iranul nu mai pare atât de nesigur.Iranienii, așa cum i-am văzut eu în călătoria mea de anul trecut, sunt foarte calzi, generoși, aplecați spre a te ajuta nu a te jupui. Chiar dacă evident ești mai bogat decât ei. Sentimentul acesta antioccidental, despre care avem impresia că e ceva atât de umflat...Sigur că, pe zidurile fostei ambasade a Statelor Unite din Teheran, acolo unde a fost luarea de ostatici la sfârșitul revoluției islamice, poți să citești „Moarte Americii”, poți să vezi graffiti amenințătoare. Dar lucrurile stau altfel la nivelul oamenilor obișnuiți cu care interacționezi. Chiar dacă unii au sentimente antiamericane sau antioccidentale, nu au sentimente „antiamericani” și „antioccidentali”.Eu m-am simțit în siguranță în Iran, băgată în seamă, iubită de oamenii aceia care erau străini. De altfel și ghida noastră avusese înainte două grupuri mari de americani. Americanii călătoresc în Iran, spre deosebire de iranieni, care nu pot obține o viză pentru America nici în condiții întemeiate.Da, evident. Noi suntem simpatici pentru ei: Nadia, Hagi, Ceaușescu. Nu avem nicio legătură cu povestea asta, Iran versus SUA, Iran- Marea Britanie sau Iran-Israel, Pentru ei, noi suntem turiști, turiștii sunt buni, sunt niște bani care vin în societatea iraniană destul de împovărată de sancțiuni economice care sărăcesc populația și, sigur, alimentează sentimentul anti-occidental.Aș spune că iranianul de rând are un nivel cultural ceva mai ridicat decât românul de rând și o să-mi asum această afirmație. Societatea urbană este evoluată. Au un număr mare de femei și bărbați care învață la universitate mai ales de femei. Au mulți studenți. Au preocupări de poezie. Aproape orice iranian poate să-ți recite din poeții clasici iranieni. Asta înseamnă civilizație, educație.Chiar dacă o femeie din mediul urban poartă văl, ea nu poartă vălul ca pe o îmbrobodeală, ea îl poartă ca pe un accesoriu de modă. Mie mi-au făcut impresia, cel puțin în Teheran, în Shiraz, că există acest strat de oameni care au preocupări foarte sofisticate. Sigur, ne putem întreba de ce nu dau jos ayatollahul, pentru că este evident că distanța dintre acest popor și conducere este uriașă. Poate o explicație sunt cei 500 de mii de militari, alta ar fi numeroasele trupe speciale ale Iranului.Satul Abyaneh, IranIranul este o țară cu un potențial turistic imens, numai Persepolis , unul din cele mai vechi orașe ale lumii unde se află cele mai bine păstrate situri antice, ar putea să atragă probabil anual peste zece milioane de turiști. Persepolis este mult mai spectaculos decât ce ne-a rămas nouă în Europa de la civilizația greco-romană.Apoi, Teheranul este un oraș foarte interesant care pornește de la câmpie și ajunge la peste 1500 de metri altitudine, un oraș care urcă și culminează cu nordul Teheranului, foarte sofisticat, bogat, cu grădini care arată extraordinar. În timp ce în partea sudică a aceluiași oraș, găsești o lume tipic orientală, foarte aglomerată, cu bazaruri, oameni care îmbracă și se poartă mai tradițional.Shiraz este o oază în deșert, un oraș al grădinilor și al trandafirilor și, în același timp, un oraș al poeților. Are un centru vechi și un bazar extraordinar de bine păstrate în care încă există această tradiție a povestitorilor și cântăreților de seară. E pur și simplu un privilegiu să vezi recitatorii din piețele mici din bazarul din Shiraz care spun miturile vechi ale Iranului. Avem palate, moschei, colorate, pictate, foarte instagramabile. Foarte fotogenice, în termenii noștri actuali.Deșertul în Iran, un deșert foarte frumos și cu piatră și cu dune. Sunt niște resorturi în deșert cu un confort foarte ridicat, făcute ca niște caravanseraiuri. E o întreagă poveste să ajungi într-un astfel de loc și să vezi stelele pentru că gazdele au tot felul de telescoape și instrumente cu care poți să vezi constelațiile pentru că acolo cerul este tot timpul senin.Bucătăria iraniană este fantastică. Au tipuri de bucătării înscrise în patrimoniul UNESCO și merită să fie acolo, pentru că sunt fantastice. Reprezintă un echilibru între Orientul îndepărtat, indian, și între Orientul mai apropiat de noi, mai previzibil, mai plicticos. Iar Persia este undeva la mijloc.Mai sunt zoroastrienii. Yazd este un oraș din deșert, făcut din argilă și piatră, de o rară frumusețe, zici că ești în Războiul Stelelor, acolo ești la marginea lumii, a Universului. Și poți să înțelegi și să vezi cultura zoroastriană, adică cea mai veche formă de monoteism din lume. De altfel, tradițiile iraniene sunt de inspirație zoroastriană, inclusiv Anul Nou. Toate se trag de acolo. Poți înțelege de unde venim și noi, creștinii, de unde vin și ei, musulmanii șiiți. De unde a pornit această idee a unicului Dumnezeu.Ana Maria: Sincer, eu m-am îmbrăcat foarte brambura în Iran, pentru că am luat lucrurile cum sunt ele pe hârtie: capul acoperit, corpul integral acoperit, fără sandale, ojă colorată și așa mai departe. Dar după ce stai la coadă după zece instagramerițe locale în Moscheea Roz să faci o poză cu lumina colorată care intră prin vitralii, te mai relaxezi.Vezi că ele au o eșarfă elegantă bine plasată în vârful capului, dar nu strânsă în jurul gâtului ca un batic, vezi că poartă blugi skinny și o haină vaporoasă peste, vezi că au ojă și sandale, vezi că se cocoață pe toate zidurile moscheei și nimeni nu le zice nimic. Deci, tehnic, se poartă ceva pe cap. Practic, acel ceva de pe cap este transformat iranience, femei foarte frumoase, multe cu operații estetice într-un accesoriu elegant. În lumina lunii, pe terasele de pe acoperișurile din Yazd, accesoriul adesea lipsește.