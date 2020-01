HOTNEWS PODCASTS: „Caia și Bejan. Călătorii”. Episodul 1: Prejudecăți: De la „love hotelurile” din Japonia la „Cuba Libre”

Prejudecăți despre Japonia

Prejudecăți despre Cuba

În prima ediție, vom vorbi despre prejudecățile cu care călătorim și care adesea ne împiedică să învățăm lucruri noi. Ca să-l cităm pe Mark Twain, un mare călător, nu numai scriitor:„Călătoria este fatală pentru prejudecăți, bigotism și îngustime mintală”. Haideți, așadar, să distrugem niște prejudecăți, iar pentru acest lucru am ales două extreme, din toate punctele de vedere: Japonia și Cuba.Onsen din Japonia. Fotografie de Ana Maria CaiaAna Maria Caia: Acesta este unul dintre cele mai la modă clișee despre Japonia. În realitate, japonezii au o tradiție pornografică care pe noi, europenii, ne oripilează.Ana Maria Caia: Japonezilor le este rușine de multe lucruri. Le este rușine greșesc și le e rușine de mor dacă alții greșesc. Dacă în metrou, de pildă, cineva e nesimțit și ocupă un loc cu bagajele, nimeni nu se uită spre persoana cu pricina, e oripilantă pentru ei afișarea publică a nesimțirii. În același timp, japonezilor nu le e rușine de lucrurile din sfera normalului, cum ar fi cea a corpului.De pildă, onsenurile, băile lor cu ape fierbinți, publice, sunt locuri în care te duci dezbrăcat complet. Înainte de contaminarea cu occidentalism a japonezilor, aceste băi erau comune, astăzi sunt separate pe sexe. Recunosc că eu, ca româncă, am avut rețineri înainte să mă duc la onsen, doar că acolo am găsit o atmosferă de calm, zen, de fuziune cu natura care m-a făcut să mă bucur de libertatea corpului dezbrăcat.Tot din categoria “normal”, aveam 25 de ani când am fost prima oară la Tokyo și am mers în Kabukicho, cartierul lor de dezmăț. Am fost uimită profund de scenele în care lucrătoarele sexuale ieșeau în fața bordelurilor, frumos numite health hoteluri și se despărțeau de clienți cu plecăciuni reciproce. Sau eram uluită de faptul că în fața „love hotelurilor” erau înșirați fete și băieți care căutau să se combine cu cineva pentru o seară.Ana Maria Caia: Sunt un fel de hoteluri în care poți să te duci pentru trei ore, șase ore sau o noapte ca să faci ce poftești. Cele mai multe au camere decorate fantezist, de la teme „manga” la BDSM. De altfel, japonezii sunt cei mai fetișiști oameni de pe mapamond. Și ca să nu vorbim numai din amintiri, probabil că mai toată lumea a auzit de Hokusai, pictorul naturii desăvârșite japoneze, foarte prizat și în Occident, născut în 1760, cunoscut mai ales pentru Marele Val.Hokusai era un ilustrator de călătorii, unul excelent, dar ca cei mai mulți artiști ai epocii, picta și scene erotice. Kinoe no komatsu e numele unei lucrări din 1814, în care o femeie face dragoste cu o caracatiță.Ana Maria Caia: Nouă munca ni se pare insuportabilă, dar japonezii n-au nicio vină că noi gândim așa. Japonezii se distrează mult și bine, orașele lor sunt pline de baruri, de cluburi, de restaurante, sâmbătă seară în Shibuya sau în Shinjuku e o nebunie, mulți oameni amețiți încearcă să-și găsească drumul spre casă sau spre „next whiskey bar”.Deși se înveselesc tare și nu-și mai țin bine echilibrul, e absolut foarte greu să scoți cu alcool bunul simț din japonez. Cu excepția cartierului Dotonbori din Osaka, nu vezi un muc de țigară pe jos după petrecerile de week-end. Și se fumează masiv. Cumva, poți să te îmbeți și fără scandal și gunoi.Ana Maria Caia: Statisticile spun că nu-i chiar așa. În top trei mondial al numărului de sinucideri sunt Lituania, Rusia și Guyana, în jur de 30 la suta de mii de locuitori. Japonia are 18, prin comparație cu România, care are 10, e mult. Totuși, cultural, sinuciderea în Orient are un alt sens decât la noi- e mai acceptată, e văzută în anumite circumstanțe ca un gest de onoare, nu e respinsă religios.Cuba, Varadero. Fotografie de Gabriel BejanGabriel Bejan: E doar un mit. Sigur, internetul e mai scump în Cuba, nu e peste tot, dar și cubanezii stau pe internet. În special, tinerii. Au conturi de Facebook, Instagram, au mici afaceri pe Airbnb sau Tripadvisor, sunt foarte conectați cu lumea. Îmi aduc aminte de o chelneriță din Vinales care-și verifica din jumătate în jumătate de oră telefonul să vadă ce review-uri i-au mai scris clienții pentru că era și ghid montan și tocmai avuse un grup de nemți. Deci oamenii din Cuba numai trăiesc izolați.Gabriel Bejan: Acest lucru s-a întâmplat până în 1997. Într-adevăr până atunci Fidel Castro le-a interzis cubanezilor să intre în contact cu străinii. Acum lucrurile s-au schimbat. Anul trecut au fost peste cinci milioane de turiști în Cuba, ar fi imposibil să mai aplici astfel de reguli. Dar nu mai are nimeni interesul ăsta. De altfel, nici nu ai cum pentru că majoritatea turiștilor stau acasă la localnici, în așa-numitele „casas particulares”, foarte puțini se duc pe hoteluri, care, fie vorba între noi, sunt scumpe și proaste.Gabriel Bejan: Cubanezii sunt săraci, dar prețurile din Cuba sunt în realitate foarte mari. Mă refer la prețurile pentru străini, care au și altă monedă decât localnicii, CUC (cuban convertible peso), în loc de CUP. Prețurile pentru străini sunt ca cam prin Europa, deși cubanezii obișnuiți câștigă 20-40 de euro pe lună. Oricum, multe produse de bază sunt subvenționate de stat, localnicii nu ar avea cum să se descurce cu banii ăștia. Dar sunt mulți care câștigă foarte bine de pe urma turismului. În Havana am locuit în casa unei foste asistente medicale care câștiga cam 40 de dolari pe lună, într-un spital din alt oraș. S-a mutat apoi în Havana a luat apartamentul respectiv pe care-l închiria pe Airbnb și acum făcea 30 de dolari pe zi.Gabriel Bejan: Dimpotrivă îi așteaptă să vină în vacanță la ei în țară și să-și spargă banii, desigur. Așa cum așteptam și noi americanii în anii 50. Sigur, sunt și cubanezi îndoctrinați de comuniști care-i consideră pe americani imperialiști, dar mulți dintre cei cu care am vorbit vor să vină cât mai mulți americani în Cuba, să spargă cât mai mulți bani. Obama a relansat relațiile dintre SUA și Cuba, Trump le-a închis la loc. Americanii nu au voie să meargă în Cuba, dar o fac prin Mexic sau alte țări din Caraibe.Gabriel Bejan: Cea mai mare parte din mașinile de colecție cubaneze mai au doar carcasa din anii 50. Sunt refăcute, au motoarele schimbate, ca și multe alte piese esențiale. Iar în Havana o plimbare cu o astfel de mașină este chiar scumpă. Sunt niște băieți pe acolo, prin Orașul Vechi, care arată ca valutiștii din anii 90 din România și care fac o grămadă de bani de pe urma mitului cu „mașinile de epocă”. Dacă chiar vrei să mergi cu un Chevy din anii 50 atunci trebuie să te duci la țară și poate ai noroc să mai găsești o mașină originală. Oricum s-au mai schimbat străzile lor, acum sunt și multe mașini noi, din Europa sau China.Gabriel Bejan: În realitate, cubanezii au și autostrăzi nu numai străzi. Chiar mai multe autostrăzi, poți să mergi dintr-o parte în alta a insulei. Cea mai lungă e Autopista Nacional lungă de 900 km, de la Havana la Santiago, din care, ce-i drept, doar jumătate este operațională. E chiar o experiență amuzantă să mergi pe o autostradă semi-goală, de la Havana la Trinidad, de exemplu, și să vechi pe banda întâi, căruțe, pietoni, bicicliști. Dar nu se supără nimeni, pentru că sunt mașini puține.Gabriel Bejan: Există tuKola, adică un fel de Coca Cola făcut de cubanezi. Dar au și Coca Cola, via Mexic. Nu fac afaceri cu americanii, companiile americane nu au voie în Mexic, dar se înțeleg foarte bine cu mexicanii și cu canadienii. Iar Coca Cola importă din Mexic. Găsești în toate barurile.Poți asculta episodul 1 din Hotnews Podcasts: „Caia și Bejan. Călătorii” și pe Spotify