Se joacă în parc, se tăvălește prin iarbă,este fericit pentru fiecare tufiș ieșit în cale și de fiecare petec de verdeață (sau de nămol, știm prea bine). Ieșirile cu cățelul în parc sunt o bucurie și pentru noi, dar mai ales pentru prietenii blănoși. Mare atenție însă la căpușe, ele pot transmite babesioza, care este o boală gravă, uneori, din păcate, chiar fatală.

Babesioza și importanța deparazitării Foto: freepik.com

Cel mai bun mod de a trata babesioza este să o previi, spune o vorbă printre medicii veterinari. Chiar și depistată la timp, uneori, babesioza poate da forme grave, care îi pot fi fatale animăluțului. De aceea, medicii The Vets spun că cea mai importantă este prevenția, adică deparazitarea constantă a animalului, cu produse de calitate, pentru a preveni mușcăturile de căpușă. Babesioza canină mai este numită și piroplasmoză.

Transmitere și prevenție

Într-adevăr, căpușele sunt cele care transmit Babesia, un gen de protozoare, care provoacă infecția numită babesioză. Nu orice mușcătură de căpușă înseamnă însă automat infectarea cu babesioză sau cu Boala Lyme, transmisă la fel. Dacă observați o căpușă în blana animăluțului vostru, este imperios necesar să o scoateți imediat și să monitorizați animalul. Dacă nu reușiți să o eliminați complet, este necesară intervenția unui medic veterinar.

Practic, căpușa devine purtătoare de boală de la un animal deja bolnav și, migrând de la o gazdă la alta, transmite infecția mai departe. Și din acest motiv este important să eliminăm complet căpușa atunci când o scoatem din pielea animalului nostru.

De obicei, boala se transmite într-un interval de 48h după ce animalul a fost mușcat și căpușa s-a hrănit din sângele lui. De aceea, este important să verificați blănița animalului la un interval de maxim 48 de ore, pentru a preveni din timp orice infecție. După ce ajunge în corp, Babesia infectează celulele roșii ale sângelui și provoacă anemie hemolitică.

Sunt și alte modalități, mai puțin întâlnite, e drept, de transmitere a babesiozei, cum ar fi transfuziile cu sânge infectat, prin mușcătura unui alt câine purtător de boală sau de la mamă la făt.

Deși multă lume crede că babesioza este o boală sezonieră, din experiența medicilor The Vets și nu numai, vă putem asigura că ea se întâlnește în orice anotimp, de aceea deparazitarea externă a câinilor ar trebui să fie o prioritate pe tot parcursul anului. Cele mai periculoase perioade sunt însă primăvara și toamna, când este nevoie să avem atenție sporită. Recomandarea medicilor The Vets este ca deparazitarea externă să fie făcută cu pastile, fiind mai eficiente în prevenție.

Cele mai predispuse la infecția cu Babesia sunt animalele tinere, cele cu imunitate scăzută, animalele malnutrite sau cele care suferă deja de alte afecțiuni.

Simptomatologie

După infectare, perioada de incubație a babesiozei poate dura între 7 și 14 zile. În tot acest timp, până la declanșarea bolii în sine, animalul nu prezintă simptome. Uneori, perioada de incubație poate dura chiar și luni de zile, motiv pentru care nu se poate face o corelație între momentul mușcăturii și momentul declanșării bolii.

În funcție de forma de manifestare, babesioza poate fi cronică, acută și supraacută. Simptomele babesiozei nu sunt unele specifice, ele putând apărea în multe alte boli. De aceea, diagnosticul se face pe de-o parte pe baza amanezei, a consultului amănunțit, dar și prin analize de laborator. Dacă este necesar, medicul poate dispune și o ecografie, pentru a vedea dacă splina este mărită.

Printre simptomele babesiozei, se numără:

Letargia, lipsa de energie a câinelui

Apatia

Lipsa poftei de mâncare și pierderea în greutate

Febra mare

Abdomen umflat

Schimbări de culoare pentru urină sau scaun

Îngălbenirea gingiilor

Icter

Diaree sau constipație

Respirație accelerată

Contracții musculare

Intensificarea ritmului cardiac

Vărsături

Creșterea în volum a splinei sau a ganglionilor limfatici

Tratament

Cu cât diagnosticarea se face mai rapid, cu atât tratamentul are șanse mai mari de succes. Chiar și așa, din păcate, trebuie spus că babesioza poate lua forme grave și tratamentul se poate dovedi ineficient iar boala letală.

În primele faze, cea mai importantă este eliminarea parazitului. Aceasta se face prin injecții, de către medicul veterinar, după ce diagnosticul a fost pus. În mod normal, este recomandat tratamentul cu antibiotice, dar schema completă de tratament diferă foarte mult în funcție de specificul bolii și al animalului.

Pe lângă tratamentul medicamentos specific, administrat în funcție de faza bolii, este posibil să fie necesar și un tratament de susținere, simptomatic. Medicul decide dacă este nevoie de tratament de hidratare, de pildă, de transfuzii de sânge, hrănirea prin perfuzie, de suplimente întăritoare sau de alte terapii care să ajute cățelul să se recupereze mai repede.

Știm că am mai spus dar, până la tratament, cea mai importantă este prevenția. Căpușele nu transmit doar babesioză, ci și pot fi purtătoare și de Ehrichia, Anaplasma sau alte boli mai rare. Uneori, acestea nu se manifestă imediat și nu dau o evoluție acută, simptomele putând apărea chiar și după câteva luni. De aceea, medicii recomandă efectuarea periodică a teste de screening - în cadrul clinicilor The Vets, acestea includ cele mai importante patru boli transmise de căpușă. În cazul babesia, testele efectuate la The Vets sunt PCR și au un grad de precizie ridicat, astfel încât depistează rapid și exact boala, ducând la inițierea în timp util a tratamentului.

