Care sunt semnele că trebuie să mergem urgent la veterinar cu animalul nostru?

Sunt medici care le-au văzut pe toate. De multe ori, și-au dat imediat seama că dacă animăluțul ar fi ajuns chiar cu câteva zile înainte ar fi putut fi salvat sau tratamentul său ar fi fost mult mai ușor. De aceea, ambii medici ne recomandă nou, proprietarilor de animale, să nu ignorăm semnele care ar putea ascunde o boală a prietenului nostru necuvântător.“Un stăpân responsabil urmărește animalul în fiecare zi”, spune Tuku Semina, medic la The Vets Barbu Văcărescu , cu care am mai stat de vorbă despre chirurgia veterinară.La ce să fim atenți? Care sunt primele semne care ne indică faptul că ar trebui să vedem un veterinar?De multe ori, apatia poate e mai gravă decât, să zicem, o sângerare. Apatia poate ascunde lucruri grave. Facem ecografie și găsim o tumoră, facem analize și putem depista afecțiuni endocrine care implica pancreasul, tiroida, suprarenalele ”, ne alertează Dr. Adrian Comârzan, de la The Vets 13 Septembrie “Nu e el”, spun mulți dintre proprietarii de animale care ajung la medicii The Vets. Primul semn e când vedem că ceva s-a schimbat în comportamentul animalului nostru, în rutina lui. “Avem mare încredere în proprietari, ei își cunosc cel mai bine animalul și sunt primii care sesizează că e ceva în neregulă”, spune Dr. Tuku Semina. Dacă ceva s-a schimbat brusc în comportamentul animalului, este un semn că ceva ar putea fi în neregulă.“Dacă animalul e apatic, chiar dacă nu are nici un semn de hemoragie sau vomă, ceva e clar că îl deranjează și sunt necesare investigații. La un consult clinic nici veterinarul nu-și poate da seama despre ce e vorba și sunt necesare investigații paraclinice”, spune Dr. Adrian Comârzan.“E ca la copii”, spune Dr. Tuku. Dacă observăm că animalul nostru e apatic, nu are poftă de mâncare, nu bea apă sau devine brusc capricios, e un semn că ceva mai grav s-ar putea ascunde acolo.Un alt semn este atunci când animalul caută locuri retrase, în care nu îl găsim de obicei.Pentru Dr. Adrian Comârzan, primul semn că nu trebuie să așteptăm nici măcar o zi pentru a fugi cu animalul la medic sau a chema o ambulanță veterinară este sângerarea. Fie că este în vomă, în fecale, în urină, fie că este ca urmare a unui accident, hemoragia de orice tip reprezintă o urgență medicală importantă.Formele digestive, spun medicii, pot reprezenta un important semnal de alarmă. Vorbim în special despre vomă sau diaree. Bineînțeles, spune Dr. Comârzan, dacă este o vomă pasageră, o dată la câteva săptămâni sau dacă, de pildă, pisica elimină un ghem de blană sau cățelul a mâncat cu lăcomie, nu e motiv de îngrijorare. Dacă se repetă însă de mai multe ori în cursul unei zile și, mai ales, dacă e însoțită de diaree, consultul este iminent. Poate fi o intoleranță gastrică sau ne putem gândi la ceva toxic, poate fi o afecțiune metabolică, implică investigații suplimentare, analize de sânge sau imagistice.Dr. Tuku Semina dă un exemplu concludent: pancreatita, o afecțiune din ce în ce mai întâlnită la pacienți. Inițial, apare lipsa poftei de mâncare și o ușoară apatie. În câteva zile, se declanșează voma și diareea. Unii proprietari pot considera că animalul a mâncat ceva necorespunzător sau pot crede că îi trece de la sine. Ei bine, spun medicii, se poate ascunde pancreatita. Dacă este diagnosticată imediat, prin lipază pancreatică specifică, se instituie tratamentul și pacientul își revine în două-trei zile. Dacă s-a ajuns în faza de vomă și și diaree, tratamentul trebuie să fie unul intensiv și riscul de mortalitate este foarte mare.De asemenea, dificultatea de a urina poate fi semnul unui blocaj renal și necesită un consult urgent de specialitate, pentru intervenție imediată.Imediat ce observăm o formațiune suspectă, de exemplu formațiuni mamare, la nivelul rectului sau în orice alt loc, trebuie să mergem la medic. Este un semn că ceva se ascunde acolo și doar medicul poate afla. “Pot trece neobservate dacă animalul are blana bogată. Pot crește, pot sângera, se pot sparge unele dintre ele. Se descoperă brusc la o mângâiere. Presupune un consult preliminar, investigații precum hemoleucograma, biochimie, Rx eventual și Echo după care se decide de comun acord cu proprietarul când si dacă se va realiza intervenția care implica îndepărtarea formațiunii. Ulterior intervenției se va realiza un examen histopatologic din proba extirpată pentru confirmarea suspiciunilor și stabilirea unei certitudini in diagnostic. ”, spune Dr. Adrian Comârzan.“De exemplu, o boală care ne ia prin surprindere e mastocitomul, un cancer agresiv, care apare ca niște formațiuni rotund ovale la nivelul pielii, de 1-2 cm. Trebuie tratat cu foarte mult profesionalism ca să iasă bine”, spune Dr. Tuku Semina.“Câștigăm zile dacă proprietarul e atent la animalul lui”, spune Dr. Tuku Semina. “E foarte important să fim conștienți că animalul poate fi în suferință și să acționăm imediat”, adaugă el.În sezonul cald, mai ales, pruritul și mâncărimile de orice fel pot apărea ca reacții alergice sau ca dermatite de contact. Pot fi mușcături, înțepături și pot cauza infecții mai serioase decât ne imaginăm. E nevoie de examen de specialitate, de antibiogramă, pentru a vedea care este antibioticul la care animalul e sensibil și e nevoie de tratament.Dacă nu vorbim de un accident sau de o fractură evidentă, șchiopăturile nu sunt o urgență de grad zero, dar este nevoie de un examen clinic cât de repede se poate. La un consult clinic, spune Dr. Adrian Comârzan, se poate face diferențierea între fractură, luxație, ruptură de ligament sau alte leziuni ale componentelor articulare.Îl mângâiem și îl doare? Ceva se poate ascunde acolo și necesită un consult de specialitate. Se poate ascunde o infecție, o inflamație, o modificare în buna funcționare a organelor, o formațiune, spune Dr. Tuku Semina.Mai ales dacă animalul este mai în vârstă, trebuie să avem grijă la semnele bolilor cardiace, cum ar fi tusea, oboseala, respirația greoaie. Problemele respiratorii trebuiesc, în general, de asemenea, investigate fără întârziere.Chiar dacă nu avem o urgență vizibilă cu animalul nostru, sunt semne pe care un specialist le vede înainte ca ele să fie evidente. De aceea, medicii The Vets recomandă controale periodice, cu atât mai dese cu cât înaintează în vârstă,pentru a ne asigura că animăluțul nostru e în cea mai bună formă.