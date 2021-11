Un animal special are nevoie de o îngrijire specială! De neînțeles uneori pentru cei care sunt obișnuiți ca animalele de companie să fie doar câinii sau pisicile, o mare bucurie pentru cei care le aleg, animalele exotice au nevoie de o atenție specială. Nu de puține ori, posesorii lor se găsesc în situația de a nu găsi la cabinetele veterinare specialiști care să le dea sfaturi de îngrijire, care să le diagnosticheze sau să le trateze corespunzător.

La The Vets , rețeaua de clinici veterinare din București, există medici cu specializare și experiență în tratarea animalelor exotice. Dr. Vlad Bandac, medic veterinar specializat în animale exotice la Clinica The Vets 13 Septembrie a absolvit în 2013 cursul ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) de specializare în animale exotice și, de atunci, s-a perfecționat încontinuu în diagnosticarea și tratarea lor. Cu el am stat de vorbă pentru a înțelege mai multe despre ce înseamnă îngrijirea animalelor exotice, la ce trebuie să fim atenți, când e nevoie să mergem la veterinar și ce alte lucruri trebuie să știm.