De ce e important să ne sterilizăm cât mai repede animăluțele

Auzim foarte des proprietari de animăluțe care refuză să le sterilizeze pentru că, spun ei, le e milă sau că vor ca patrupedul să “își trăiască viața”. Ca veterinari, însă, suntem de altă părere - pentru o viață sănătoasă, fără riscul apariției unor probleme grave de sănătate, este necesară sterilizarea, mai ales la femele.

Din păcate, nu de puține ori am văzut chiar la noi, în clinicile veterinare The Vets , câini sau pisici care au venit cu probleme de sănătate care, altfel, ar fi putut fi evitate prin sterilizarea realizată la timp. Ne amintim chiar un caz, de acum aproximativ un an, când stăpâna unei pisicuțe a început să plângă în hohote la primirea diagnosticului de cancer pentru animăluțul ei, întrebând dacă ar fi putut fi evitat prin sterilizare. Statisticile și experiența noastră spun că ar fi putut.