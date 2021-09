The Vets, cei mai buni prieteni ai iubitorilor de animale, lansează alături de HotNews.ro rubrica de sfaturi Pets and Vets

​Articol susținut de The Vets

Lansăm rubrica de sfaturi pentru iubitorii de animale, pe HotNews. Sperăm ca experiența medicilor noștri să le fie de ajutor celor care au un animăluț acasă, pentru ca acesta să fie îngrijit corect, evitând astfel nedoritele probleme complicate de sănătate. Credem în prevenție și știm că, cu atenție și dragoste, prietenul nostru blănos ne poate fi alături, vesel și sănătos, pentru mult timp.





"Sunt medic veterinar și apreciez mai mult ca orice abordarea științifică multidisciplinară, bazată de studii și pe expertiză solidă. Am văzut în alte țări ce înseamnă profesionalismul și performanța în profesia noastră. Visul meu a fost să aduc acest lucru și în România, printr-o rețea de clinici veterinare, care să răspundă corect și profesionist celor mai complexe nevoi ale clienților. Experiența cumulată a mai multor medici, cu specializări complementare, care colaborează și discută între ei cazurile complexe,care se completează reciproc înseamnă excelență în domeniul medicinei veterinare. Mai multe resurse, puse laolaltă în mai multe clinici, înseamnă că găsești ușor tot ce ai nevoie pentru animalul tău, acesta fiind consultat de către specialiștii noștri. Înseamnă servicii medicale veterinare complete, de la investigații amănunțite, intervenții chirurgicale complexe, la cardiologie sau stomatologie.", Radu Aronescu, unul dintre fondatorii rețelei The Vets.





Astfel, avem în momentul acesta trei clinici deschise și urmează să deschidem și altele, respectând aceleași standarde de calitate a actului medical. Pe lângă clinica din 13 Septembrie numărul 137 și achiziționarea Vietatis | The Vets, am deschis The Vets Barbu Văcărescu, o clinică nou-nouță, cu aparatură de top și medici cu experiență, pe Barbu Văcărescu numărul 11. Atmosfera prietenoasă și abordarea medicală de top vor face din The Vets Barbu Văcărescu locul unde oamenii din zonă vor avea încredere să își ducă cei mai buni prieteni.





"Piața serviciilor medicale veterinare este extrem de fragmentată, atât din punct de vedere al clinicilor sau cabinetelor, cât și al abordării cazurilor. Am văzut oportunitatea de consolidare, de a crea un “campion local”, prima rețea de clinici veterinare, unde proprietarii animalelor de companie să primească servicii standardizate, bazate pe protocoale medicale unitare. Digitalizarea este una dintre prioritățile noastre, fie că vorbim despre evidența pacienților, dosare medicale, sau despre comunicarea în interiorul echipei medicale, care uneori poate fi împărțită între mai multe clinici. Planurile de extindere pentru 2021, dacă vom fi lăsați de situația epidemiologică, sunt să finalizăm anul cu 6-8 clinici în București.", spune Adinel Tudor, unul dintre fondatorii The Vets.





"Prin deschiderea The Vets Barbu Văcărescu, venim mai aproape de clienți cu o clinică veterinară accesibilă, performantă, unde sănătatea animalului este cea mai importantă. Suntem specializați în ecografie și în operații chirurgicale complexe. Ce am propus echipei The Vets Barbu Văcărescu este un lucru simplu - să tratăm fiecare caz individual și holistic, să ne uităm la toate semnele clinice și să corelăm diagnosticul pus cu starea animalului. Pe scurt, să tratăm animalul, nu boala." - dr. Semina Tuku, Director Medical The Vets Barbu Văcărescu.





Ne-am bucurat să preluăm, în cadrul rețelei The Vets, clinica Vietatis, unde am găsit aceleași valori după care ne ghidăm: profesionalism, expertiză, dragoste pentru animale, abordare științifică. Vietatis devine astfel Vietatis | The Vets, beneficiind de toate avantajele rețelei și având în spate experiența personalului medical de acolo.





"Cu o istorie lungă în spate în medicina veterinară, cu o clinică performantă și clienți fideli, ne bucurăm să ne alăturăm rețelei The Vets, unde găsim aceeași deschidere, profesionalism și viziune care ne-au ghidat de la început în drumul nostru. La The Vets Vietatis, ne mândrim cu servicii medicale performante, cu excelență în imagistică, chirurgie de top și cu spitalizare la cele mai înalte standarde. Ca parte a unei rețele, le putem oferi clienților noștri servicii integrate, expertiză medicală complexă și multidisciplinară și acces la chiar și mai multe facilități." - Vasile Botocică, Director Medical The Vets Vietatis.





Cele trei clinici The Vets reprezintă un prim pas important în crearea unei rețele de clinici veterinare care să acopere toate nevoile posesorilor de animale de companie, de la cele simple la cele specializate, accesibile și performante.





Un focus deosebit în punem pe educația medicală pentru posesorii de animale, astfel încât să facem din prevenție principala modalitate de ne păstra prietenii necuvântători sănătoși.





De asemenea, un lucru foarte important este educația continuă a medicilor, pe care îi spirjinim să colaboreze, să învețe unul din experiența celuilalt, să participe la evenimente și să fie la curent cu toate descoperirile din domeniu. O mare parte dintre medicii noștri sunt cunoscuți pentru cercetările și studiile lor științifice, astfel încât abordarea noastră pune accent pe cunoștințele avansate în domeniul medicinei veterinare.





"Aventura The Vets este, pentru noi, o cursă a profesionalismului. Fiind prima clinică din rețea deschisă, am avut responsabilitatea de a fi un exemplu, de a trasa standardele înalte care ne caracterizează acum la nivel de grup, de a înțelege și de a ne adapta nevoilor reale ale clienților noștri și de a găsi cele mai bune soluții pentru sănătatea animalelor lor. Ne mândrim cu chirurgie ortopedică la cel mai înalt nivel, cu diagnosticare corectă și cu stabilirea unor protocoale de tratament care nu lasă loc de improvizație." - Adrian Comîrzan, Director Medical The Vets 13 Septembrie.





Vă invităm să ne urmăriți în continuare pe HotNews

​Povestea noastră a pornit de la nevoia de a oferi servicii medicale veterinare la standarde internaționale, cu medici care au câștigat o experiență importantă lucrând în alte țări, sau sunt nume de referință în practica medicală, care înțeleg nevoia unor protocoale medicale și care nu cred că diagnosticul și tratamentul se fac la întâmplare.Primul pas în dezvoltarea primei rețele de clinici medicale veterinare, The Vets a fost deschiderea Clinicii 13 Septembrie. Pentru a fi cât mai aproape de prietenii noștri necuvântători, The Vets este într-o continuă expansiune. Serviciile medicale de top se completează cu respectul pentru timpul cât mai scurt petrecut de proprietarii de animale în trafic, atunci când trebuie să ajungă la clinică.