“Temperaturile deosebit de ridicate au determinat bujorii să înflorească foarte repede iar florile să ţină mai puţin ca de obicei. S-au deschis destul de mulţi şi vă aşteptăm în acest week-end să-i admiraţi! Este un an atipic, iar celor care îşi doresc să-i vadă le sugerăm să nu amâne prea mult vizita", a scris Ciprian Cenan pe pagina de Facebook a rezervaţiei botanice de la Zau de Câmpie, conform Agerpres.

Bujorii de la Zau de Campie Foto: AGERPRES

Vă dați seama cât de fragil e bujorul acesta. Abia apărut, fiind prea cald pe lumea noastră, e menit să dispară. Merită stat și văzut fără grabă această metamorfoză.

Ascultați apelul Custodelui Rezervației. “Custodele a făcut apel la vizitatori să respecte indicatoarele din rezervaţie şi să se de deplaseze numai pe poteci, pentru a nu strivi bujorii tineri.” Vă dați seama trebuie să ai picior nobil, subțire să intri pe potecă, să nu urli, să nu strivești bujorii ce ar vrea să vină pe pământ.

În Scufița Roșie avem flori de așa fragilitate. Scufița Roșie e furată de florile din pădure, e ispitită uitând de bunica ei. E timpul ei de rătăcire, e timpul ei de floare, e timp de lup. Golul uitării de datorie e acoperit de prezența lupului. Își pierde capul Scufița. La Zau e loc de pierdere de cap, Custodele Bujorului vă spune să fiți atenți să nu vă faceți lupi.

Zau e loc de basm. Are Bujor, are și Castelul Ugron. Și fiind locul de 685 atestați are și Festival. În 27 şi 28 aprilie este prima ediţie a Festivalului Bujorului la Castel. Săptămâna viitoare e Festival.Castelul are și el povestea lui. Nu e făcut lupește, ci de minți limpezi.

Nu e nici, nici, nici destul de gotic, nici destul de romanic. E la capătul istoriei și stilisticii. E castelul unui Istvan trecut prin viață și călătorii. Și făcut la maturitate când nu i-a mai ars de experiențe. A vrut doar să se știe că n-a fost decât un bujor trecător, cum scrie pe placa de întemeiere a castelului.

Povestea de la Zau dovedește că între un castel și un bujor n-avem de ce să alegem. Privim și ne minunam care dintre ele ne fac viața mai frumoasă. Eu zic că bujorul. Voi ziceți castelul? Și jocul nostru nu se mai oprește. De ce am alege cu toții același lucru? Dar să nu uităm că cea mai frumoasă știre este înflorirea bujorilor.