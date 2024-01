​Sănătate ca-i mai bună decât toate Duminică, 21 Ianuarie 2024, 07:43

Terorizați că trăim încălzirea globală. Handicapați că n-am văzut zăpadă decât la munte și pe net. Devastați de apocalipse care au fost. Supți de scroll și love când vedem petic de zăpadă. Sâmbătă noapte Bucureștiul a fost nins. Ieri, sâmbătă Bucureștiul a fost blând, simpatic, surâzător. Ninsoarea s-a așezat în oraș cu inocența unui copil și miaul blând al unei pisici leneșe. Tolomacii au mers la Sală, ignorând Natura. Dar au pierdut ceva rar, Paradisul pe pământ. O poveste de departe de Sala de forță, Yoga, Pilates și alte țărănii arogante.

Orasul oamenilor de zapadă de Iaromira Foto: Iaromira Popovici

O ninsoare cum nu credeam că există

Coborâtă dintr-un cer pe care-l ignorăm. O trădare a tuturor toxicităților din creier și stomac. Gest de copil, deloc răzgâiat. Ninsoarea ca o mângâiere, ca o tandrețe. Ninsoarea a venit prin oraș fără claxon, fără înfumurare, fără bani, fără anunț meteo. Ninsoarea ne-a spus că se poate oricând, așa ca niciodată.

Ninsoarea ca un Râs sălbatic, subtil și tiptil:

În oraș s-a întâmplat ceva măreț și pur și simplu. A nins!

Și am ieșit în parc, în fața blocului să ne bucurăm. Așteptam această sălbăticie care ne-a îmblânzit. Fără să credem că se va mai întâmpla. Fulgii au zburat, au plutit în aer ca un roi de fluturi albi. Și am făcut om de zăpadă, și am făcut derdelușuri și cazemate și ne-am dat pe derdeluș. Cu sania și cu barca pneumatică. Și ne-am bătut cu bulgări. Născuți din pumn sau făcuți cu utilajul de formatat bulgări, 4 la secundă. Am văzut în parcuri adevărate orașe de oameni de zăpadă.

Am fost în parcuri. Năvalnic vuiet venea. Sunt copii. Cu multe sănii, Şi se-mping şi sar râzând prin zăpadă fac mătănii Vrând-nevrând.

Facebookul însuși s-a făcut inocent și credibil. A fost ca noi, incredibil. Iată câțiva oameni de zăpadă. Nu e om care ieri să nu fi scris o poezie și să facă un om de zăpadă. Iată, în parc vin copiii. Claudia, Alexandru, Adriana, Marius. Uite-l și pe Adrian. Vasile e în zăpadă. Dar câți copiii au fost! Câți copii? Câți fulgi au coborât din ceruri.

S-a făcut lumea bună.

Cum n-a mai fost niciodată. Mai puțin mușchiuloasă. S-au ars multe calorii, multe, infinite. S-a aplicat terapia cu tandrețe. Nemuritoare terapie! Virală a fost natura umană și Natura. Curate și cuminți. Din nou împreună. Ninsoarea ca un Râs a trecut blând prin oraș. Și ne-am bucurat și ne-am jucat ca și cum ar fi prima și ultima oară. .