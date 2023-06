Piața de Rusalii Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 14:21

Eugen Istodor

​​În fund de hală ea era. Cu gura mare, cu gura bogată. Maria Bogata. A fost la Ierusalim și de acolo i se trage. Acolo a cumpărat o tonă de iconițe. Să dea la toată mahalaua. Și i s-a spus Maria Bogata. Și când s-a scăldat în apa Iordanului o striga cineva: Bogata! Bogata! și cineva ce-o cunoștea, o strigă: Mario, fă! Și atunci a-ntors capul. Și și-a zis că dacă în fața lui Dumnezeu i se spune Bogata așa își va spune! Și-a spus pe Facebook. Își spune și pe piața Crângași. Am fost și eu în Piața Crângași s-o aud pe Bogata.

Istodor privind Foto: Cosmin Bumbut

Și Bogata e și pe Facebook. Și pune și legume acolo. Dar astăzi are altă nerăbdare. trebuie să vândă repede că să se ducă să facă orezul pentru la biserică. Azi noapte a dormit un pic și a visat morți, morți, morți, veneau spre ea. Și s-a trezit cu gândul ăsta. Să facă orez de Rusalii. Și nu s-a mai dus să ia cireșe azi. De asta n-are cireșe ea pe tarabă. Ce-am mai vândut ieri ea cireșe! Astăzi n-are că îi face orez lui Doamne care i-a zis Bogata. Nu s-a dus să ia cireșe, că nu era dumirită. A stat să se dumirească: face orez, nu se duce să ia cireșe pentru Piață.

Cât? 10 kile de căpșune? Așa a zis mustăciosul. zece kile, a zis și doamna lui. Ze-ce kile! De 100, da? De o sută. :i Bogata încarcă cu fărașul căpșunile. ce frumoase sunt, să le mănânce mama. Bre, împinge și din colț, așa, împinge că n-ajung eu. Și omul împinge și vin și sânii lui bogata. Și ei vin peste tarabă. Că Bogata acum nu mai face rabat, trage, împinge. sunt zece kile de căpșuni. Și: așa nu te sfii, omule! Dă-le și pe alea mari încoace.

Ea, Bogata, niciodată n-o să mai ajungă la Ierusalim. De acum Bogata e mai aproape de Dumnezeu. decât de ierusalim. Dar are căpșuni la 7,99 și are caise la 7,99 și roșii la 5. Și cât iei domnule? -mi-a venit rândul. Că se strânsese lumea. Cum mă, la Bogata se iau zece kile deodată? Ce-or face ăia? Zic când îmi rândul. Un kil. 7,99. Pune Bogato de zece. De zece să fie! Da, mă duc să fac orezul lui Dumnezeu, de Rusalii. Așa? Câte kile vrei? Ș-am luat de la Bogata din Crângași.

Și-n timp ce luam caise și căpșuni, un polițist de la Poliția Locală a sectorului 6 îmi pune în parbriz o amendă de 3 puncte, de parcare ilegală. Deci, 25 la Bogata și 500 ron la Poliția Locală. Ce minune de poveste mi-a dat Maria Bogata în Piața Crângași, de Rusalii. De Rusalii, enoriașii își amintesc de Regulă. Că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și Sfinţii Apostoli, iar la Ierusalim s-a întemeiat Biserica lui Hristos. 3 puncte de amendă.