Perspektiva Vineri, 12 Mai 2023, 18:36

Eugen Istodor • HotNews.ro

0

Mâine dimineață la Facultatea de Litere din București vin studenți din toată România. Este BEST - Colocviu Studențesc. Studenții au pasiuni cum rar întâlnești în viața de fiecare zi. Oare există? ”Reprezentarea ficțională a Primului Război Mondial în romanul Balaurul de Hortensia Papadat-Bengescu” / Falduri în draperiile Personajului – poetica semnalului în proza scurtă a Adrianei Bittel / Convergențe la Tristan Tzara: biografia și literatura în superpoziție / Postironie și metaumor: o alternativă a limbajelor ludice în poezia română recentă / Tipare medievale în relațiile de iubire din literatura Young Adult. De la Tristan și Isolda la Colleen Hoover / Memorialistica de război: între traumă și reacție, între eroism și cruzime / Morfologia (post)omului. O critică a studiilor literare postumaniste / Conflict și contradicție la antagoniștii japonezi. Cum genul definește povestea în animațiile nipone. Studenții care vin mâine par nițte ”Supereroi – între ficțiune și realitate”

BEST Litere Foto: Litere

Postumanul. Hyperconsumul. Banul. Social Media tiranul. Confuzie. Greu de ales. Deruta pe care ne-o dau toate aceste tag-uri ale lumii de astăzi. Deruta ce ne ține mai aproape de pesimism și departe de puștanii cu nasul în telefoane. Toate acestea sunt ele dintr-o lume paralelă. Studenții veniți la BEST sâmbăta și duminica asta par niște supereroi, nu? Am citat câteva titluri din pasiunile lor. Pot veni cu mult mai multe. Greu de ales. Delectare! Miracol? Nimic din toate acestea. Facultățile nu produc pe bandă rulantă, ci dau timp studenților să-și descopere pasiuni, în plină pădure a derutelor. AICI este întregul program de mâine și poimâine de la BEST LITERE.Poveste începută de 10 ani de Oana Murăruș și continuată de Cristina Bogdan.

​ Selectez cu voluptate ce voi vedea, auzi de mâine de la ora 11: „Cu capul în Liră”, cu restul trupului la Petriș. Identitățile lui Radu Petrescu /Simbol și semnificație în rondelurile macedonskiene / Lumina ca atribut al înstrăinării și al mortuarului în viziunea eului din poezia lui Lucian Blaga / Convergențe la Tristan Tzara: biografia și literatura în superpoziție / Reprezentările Paradisului în literatura română premodernă / Aspecte privitoare la raportul Alexandriei cu imaginarul epic al Divinei Comedii / Psalmul 118 în două manuscrise inedite de la mijlocul secolului al XVII-lea. Câteva observații despre diferențele dintre cele două versiuni Reinterpretări feministe ale miturilor grecești în literatura contemporană Margaret Atwood, Penelopiada și Madeline Miller, Circe / Cortezie, afect, rațiune. Evoluții ale spațiului literar francez, de la baroc la realism / Iubire și ambiguitate morală în romanul Roșu și negru de Stendhal / Moartea ca o formă de eliberare a personajului feminin în Doamna Bovary de Gustave Flaubert doi Homo balcanicus într-o singură „scoică” Scindarea sinelui ca ipostază a traumei maturizării în romanul Lolita Dialogurile singurătăţii: O abordare diacronică în romanele lui Gabriel García Márquez Chipurile vinei: incursiune în Insuportabila ușurătate a ființei de Milan Kundera Particularități lexicale şi trăsături morfologice în graiul din Țara Oașului Adaptarea neologismelor. Două cazuri din româna secolului al XIX-lea Apariția și evoluția consoanei [Ʒ] în limba română

BEST Litere, doar citind aceste titluri, par rătăciri, căutări ca-n ”ABRAXAS”, romanul lui BAS Bogdan Alexandru Stănescu. Sunt căutări, în 2023, ale studenților întradevăr supereroi BEST.