Perspektiva Sâmbătă, 18 Martie 2023, 07:07

Eugen Istodor • HotNews.ro

1

“Navalny” începe cu o întrebare a reporterului și o supoziție: omule, dacă mori, ce mesaj le lași rușilor? Și Alexei, de treabă, cu zâmbetul lui deschis, spune: hai, lasă întrebarea asta, e prea “neagră”. Și filmul merge chirurgical, fără anestezie, în inima “uciderii” lui Alexei. De două ori “ucis” de președintele Putin, niciodată omorât. Nătângii, slugile lui Putin îl otrăvesc de moarte și-l bagă în pușcărie pe viață. Dar scena adevărată este confruntarea telefonică între Navalnîi și autorii otrăvirii sale: “Salut, ce mai faci? Te întreb de ce ai vrut să mă omori?” Răspunsul în “Navalny”, filmul documentar care a luat Oscarul. De văzut pe HBOMax.

Alexei Navalnîi, arestat Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Ieri, Curtea Penală Internațională a emis, un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pe care îl acuză de comiterea de crime de război în Ucraina. La crimele, cu miile, din Ucraina se mai adaugă “un mizilic”, o nefăcută, “o mizerie”: tentativa de ucidere a opozantului său Alexei Navalnîi. Putin “mărețul”, Putin “șmecherul”, Putin “viteazul” n-a ucis decât laș, cu mâinile nesigure și frunțile transpirate ale slugile lui. Dar mai mișto de atât, lăsându-și, cum spune Navalnîi, semnătura pe crime.

“Navalny”, filmul documentar care a luat Oscarul

Ieri, Putin condamnat. Alaltăieri, un film a luat Oscarul. Și e o întreagă poveste divulgată în documentarul “Navalny” cum roboțeii criminali de la Kremlin nu-s în stare să gândească nici o parolă de intrat în computer, darminte să “semneze” o crimă perfectă. Toată lumea știe că Putin își pune parola la computer moskva1, iar dacă i se spune să schimbe, pune moslva2, și dacă iar schimbă pune magnifica parolă moskva3. Putin preferă otrăvirea kaghebistă, deci, își trimite oamenii să-l otrăvească “cu otravă” pe Nalalnîi. Toți știu că-i place războiul ca pe vremea războiului mondial și el face război ca-n anii 1930-40. Lumea lui Putin o fi complexă, dar rezultatele nebuniei ei sunt previzibile,

vrea să spună Navalnîi, opozantul lui, în “Navalny”, documentarul.

“Navalny”, filmul documentar care a luat Oscarul. de ce e de Oscar?

Și povestea spune că otrăvit, salvat de medicii ruși și nemți, Navalnîi se face bine cu adevărat cu ajutorul unui bulgar. Nu orice bulgar, desigur. Grozev, zis “Bellingcat”, jurnalistul de investigații. Billingcat e un Rise Project. Grozev e un Paul Radu de-al nostru. Grozev mituiește niște ruși flămânzi și aceștia dau lista lungă a celor implicați în otrăvire. Dar doar 4 slugi au executat ordinul cu mâinile lor.

Aici, Bellingcat face echipă cu Navalnîi. Sunt identificați cei 4 și luați la telefon de însuși Alexei. “Salut, sunt Navalnîi, de ce ai vrut să mă omori?” Și, într-un caz, Alexei aplică metoda nărodului, “domle sunt un șef de al lui Putin, de ce n-a ieșit otrăvirea?”. Rezultatul te lasă mască. Un nătâng de-al lui Putin povestește cum i-a pus otravă în chiloți și cum au fost sabotați de timp. “Domle, dacă am fi avut mai mult timp, doamne ce otrăvire mișto am fi făcut!.” Am povestit și eu prostește filmul de Oscar “Navalny”. Adevărul este că filmul vorbește despre sufletul rus fără limite și sufletul aceste nu e Putin, e Navalnîi, Navalny. Întoarcerea acasă la Moscova, după otrăvire, face parte din acest suflet rus curajos, intră în logica “fără sfârșit” a lui “a fi”, “a face”. Verbe esențiale. “A fi” înseamnă Navalnîi: a fi în trup, suflet și minte pentru Rusia fiind în Rusia. Rușii vor să simtă, să pipăie că omul e acolo printre ei, nu e fugar. A avea curaj, a avea libertatea iar se judecă, în termenii gândirii rusești, prin a fi în Moscova, în cuibul dușmanului. Sună primitiv, sună fără speranță, dar Navalny nu era Navalny decât astfel “liber” în pușcăria lui Putin.

Nu-mi place Pușcăria lui Putin, dar îmi place pușcăria lui Navalnîi

Chiar dacă e în pușcăria neagră a lui Putin, chiar dacă rușii sunt tăcuți în fața nebuniei războiului, vocea lui Navalnîi se aude, ca-n basme, ca-n Rapunzel: „Să nu devenim o țară de oameni tăcuți și înspăimântați, de lași care se prefac că nu observă războiul agresiv declanșat de țarul nostru evident nebun împotriva Ucrainei”, a scris Navalîi. „Putin nu este Rusia”, adăuga liderul opoziției ruse.” (europalibera.org-mesaj-doi-ani-inchisoare) Putin spumegă auzind asta, moare de ciudă, că e închis într-o adevărată pușcărie. Adevăratul "otrăvit" de minciună, lașitate e Putin. El este cel mai mințit, idolatrizat, urât dintre pământeni. În rest, noi ceilalți avem alternative. Inclusiv, informația verificată, inclusiv libertatea. Inclusiv să-l sunăm pe Putin și să-l întrebăm de viața lui de nălucă. Cine vrea în pușcăria lui Putin să intre în ea împreună cu creatorul ei.

În rest, noi ceilalți avem alternative. Inclusiv să vedem filmul de Oscar. Eu prefer “pușcăria” lui Navalnîi. Intru de bună voie în ea. E un simbolică, e o libertate să intri în pușcăria curajului, omeniei. Sunt sătul de războiul absurd, care-i pune pe ucraineni să umble prin lume. Am și libertatea de a înțelege știrile, libertatea cuvântului împotriva războiului din Ucraina, am și film de Oscar. Și acum am și motive să nu fiu de partea infractorului și infracțiunilor: Putin are mandat pentru crime de război. Navalnîi e-n pușcărie pentru niște închipuiri ale regimului dictatorial. “Navalny” filmul, îl arată curajos pe Navalny, chiar în rolul lui Navalny, jucat chiar de Navalny. În rolul lui Putin sunt distribuiți niște criminali. Ei joacă chiar în rolul lor, chiar de criminalii, generali ai serviciilor secrete ruse puși de Putin să ucidă., În rolul lui Christo Grozev, Bellingcat, joacă chiar chiar Chisto Grozev Bellingcat. Personajele principale nu se ascund.

"Navalny" la un click distanță, pe HBOMax