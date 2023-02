Piața, viața, sexul Sâmbătă, 11 Februarie 2023, 09:30

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE, cu Emma Thompson e o bijuterie. Da, minimalistă, jucată în doi, dar care te încântă. Care zice: cum de nu mi-a venit ideea asta mai devreme. E un film în care o vedem pe Emma goală și nicio clipă nu ne-am dori mai mult pe altcineva acolo, în fața oglinzii. Așa de mișto ne vrăjește cu replici, cu jocul ei treisferturi de film, încât nuditatea ei este firească, este dulceață. Nimic porcesc în gând nu-ți trece prin cap văzând-o pe Emma cum a făcut-o mama și viața ei. Mută-te de pe Netflix. Pe HBO este GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE.

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE, cu Emma Thompson. Întâi e o neliniște

Nancy, interpretată de Emma, nu stă locului. Se vede că nici locul n-o țintește. E un loc prin care aluneci. Nancy-Emma pregătește o întâlnire. E prea multă lumină ca să bănuiești că ar fi vorba de intimitate. Nu, categoric, e prea multă lumină.

Apoi, devine o misiune imposibilă

O profă vorbește și vorbește și vorbește. Ce vrea ea? Să obțină un orgasm. Soțul era un mediocru, ca noi toți soții. Și ea o viață a simulat. Dar aici nu e vorba doar de acest mecanism organic. E vorba de viața fiecăruia dintre noi. De opțiuni, de rutină, de timpul care trece, de obișnuința care ne duce de nas. Dar e vorba în același timp de emoții, de felul în care nu vrei-nu poți, nu-ți trece prin cap cum să ieși din dansul ielelor ăstora numite emoții, rușinea față de propriul corp, rușine că te gândești să cauți, să cauți-ce cuvânt păcătos. Uite-o aici chiar pe Emma povestindu-și experiența:

Și-n sfârșit Emma se luminează la față

Pe scurt, profa Nancy, că-i profă de liceu, își tocmește un bărbat care să-i creeze plăcere. Îl plătește peste puterile ei, chiar de mai multe ori. Și ce contează nu e plata repetată, ci felul în care Nancy Emma vrăjește. Ea e o tocilară, una care te bate la cap, care te descoase, care pare că nu vrea să ascundă nimic. Vorbăria lui Nancy e a Emmei. Căci un actor bun transformă cuvântul, situația. Și Emma asta face. Reface prestigiul cuvântului, pune cuvântul pe același rang cu imaginea.

Ce este orgasmul? Se vede bine ce este

Nu un mecanism biologic. E vorbă, e farmec, e joc in doi. Este un drum al cunoașterii. Orgasmul este cunoaștere? Da. Să nu intrăm în detalii, dat trebuie să spun că Nancy îl bate la cap pe Bărbatul plătit și discută despre viața lui, frustrările lui. Hahaha. Și ea nu vrea situații promiscui, face cunoscută situația sa în holul hotelului. Întinde coarda, personajul Emmei e așa de exasperant că nu știi ce vrea, orgasm sau cunoaștere de sine? Și uite că se pot împlini și ambele. Emma e goală cum a făcut-o mama ei, viața ei. Și zâmbește. Și prețuiește cum nimeni alta pe lume Bărbatul care-i dăruiește Orgasmul. Corpul, Cuvântul, Serviciul plătit - sunt reabilitate. Leo Grande este bărbatul plătit, dar mai presus de asta e omul care aduce împlinirea, care reușește cu tact să se dezvăluie deși nu vrea, să intre-ntr-un joc infinit de-a nuditatea emoțională, deși n-are chef de complicații.

Orgasmul este iată o punte peste mii de obstacole de fiecare zi, este lumină deși pare ascuns adânc în intimitatea femeii.

