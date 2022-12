LIFE STORY Duminică, 18 Decembrie 2022, 09:45

Ce nu-i place Laurei din cartea “Invizibilii”, eroina de opt ani fără o zi? Să amâne. Ea nu știe că-n cartea “O mie și una de nopți” amânarea redă viața Șeherezadei și surorii ei în fața nemilosului Rege Shahryar. Nu-i place amânarea. Mama îi spune că trebuie să mai crească pentru a se bucura de un telefon mobil, de exemplu. Și asta o sâcâie. Dar în schimb îi repetă că are daruri de care se poate bucura: imaginația și curajul. Ea nu știe, Laura nu știe că este la vârsta la care nu poate fi ca atâția alții. Cronica cărții "Invizibilii", Humanitas, 2022. Carte pentru copii. Cartea Crăciunului. De Ioana Parvulescu.

“Invizibilii” - cartea amânării timpului sălbatic și inițierii într-o aventură rară

Aha, și tocmai în capcana aceasta a amânării pică. Într-o zi, se pierde de colegii ei de clasă pentru că își pierduse talismanul-broască. Și pierderea asta e amânare, și amânarea este bună prietenă cu neașteptatul, cu necunoscutul. Pentru Laura imprevizibilul e bun prieten cu inițierea. Și, uite, așa într-o zi întreagă, călătorește prin bibliotecă, lumea cărților, și cucerește un nou cifru de-nțelegere a vieții: alfabetul.

Laura lui Petrarca și Laura Ioanei

Oh, Laura, tu Laura din anii 2020, nu știi încă de Petrarca, un poet din anii 1300, cu acest alfabet ți-a cântat numele, îndrăgostit fiind și făcând din tine pe cea aleasă să-i deschidă orizonturile, să-i lumineze întunericimile. Oare Ioana nu este Laura? Ori, astfel s-a rătăcit Ioana Pârvulescu în Secolul 19 sau în Interbelic, prin cărțile ei (“Întoarcere în Bucureștiul interbelic” - 2003 și “În intimitatea secolului 19”- 2005)? De aceea, citind povestea Laurei în lumea cărților pentru copii, am avut bucuria s-o reîntâlnesc pe Ioana Pârvulescu privind spre secoli ce nu mai sunt, cum altfel?, decât prin imaginația ei. Laura descifrează întâi lumea atingând nu ecranul telefonului mobil, ci paginile cărților și închipuirilor lui Borges și Canetti. Și Ioana e generoasă cu Laura ei, îi dăruiește spre călătorie unele din cărțile cele mai frumoase pentru copii. Și Micul Prinț, și Muc cel Mic și Pinocchio și multe altele.

“Invizibilii”, inițierea Laurei prin lumea literelor este rătăcirea într-o Bibliotecă a lui Borges,

pe care Ioana o știe mai bine ca oricine. O rătăcire în Bibliotecă, în Biblioteca cu numeroase întrebări și sensuri ale universului. Ori, Laurei îi dăruiește Ioana un Uriaș, bibliotecar al bibliotecarilor, care-i deschide drumurile și cărțile. O rătăcire cu Uriașul acesta, cu barba lui învârtită în capăt, este în același timp o călătorie în Biblioteca Pasiunii - “Orbire” a lui Elias Canetti, biblioteca pe de o parte ce te face neînțeles de ceilalți, pe de altă parte te face înțelept și răbdător. Dar să nu citim această carte cu Laura ca fiind doar rodul lecturilor Ioanei, deși nu-i nimic mai prejos să știi atâta carte și s-o rescrii și interpretezi în felul tău.

Cartea “Invizibililor” dă puteri prin miza cea mare: magia celor care au îndrăzneala de a se iniția și de a da sens animatelor și inanimatelor din jur

De a fi Invizibili și de a fi atât de încântători pentru Ceilalți. Laura, sub ochii altui fost Analfabet, Pinocchio, reușește să afle și să-nțeleagă codul secret, ca-n Numele Trandafirului, nu?, al Invizibililor:

“Când citești un personaj si personajul te citește pe tine. Cărțile au trup și suflet, dar nu au vârstă. Oamenii le seamănă mult cărților si ar trebui citiți cu grijă. Dar cărțile le sunt superioare oamenilor în cele mai multe privințe. Cărțile sunt foarte răbdătoare și nu se supăra niciodată.”

Copiii, Laurii, se vor contamina de Invizibilitate

“Viața mea a-nceput Vineri” și, uite azi, Duminică, când scriu cronica celei mai dăruite cărți de Crăciun, sper să fi înțeles codul, sper ca această carte a Ioanei să mă facă și pe mine Invizibil. Sigur, copiii din fiecare din noi, ce vor citi cartea Ioanei, se vor contamina de Invizibilitate. Da, da, se vor încununa cu laur, ca altădată premianții pentru că și-au dat un sens vieții. Incredibil, cu o carte. Atât de la îndemână.

"Invizibilii", Humanitas, 2022. Carte pentru copii. Cartea Crăciunului. De Ioana Parvulescu.