Abil, șiret, viclean, mehenghi, șmecher Duminică, 02 Octombrie 2022, 18:39

Eugen Istodor • HotNews.ro

Sorin Câmpeanu. Intelectual. Arogant. Plin de funcții ca țânțaru' de viruși. Om cu spate greu, ca al Președintelui și Partidului Liberal. Reformator de-a dat cu Apocalipsa în sistemul de învățământ. Numai el știutor de formule salvatoare, restul "e analfabeți". Ridicat sus și-ntr-o mișcare de Șercan doborât. Își numără colții. Nimeni nu-l mai vrea că are imagine proastă. Dar ca șarpe rece va vrea să-și păstreze locu' de Șef al Rectorilor, de Profesor. Sorin Cîmpeanu. Sistemul îl primește că mult s-a zbătut, oricând poate da lecții. Omu' e valoare pentru șmecheri. Are experiență, a-ncercat imposibilul. Să intrăm în logica șmecheriei lui. Nu i-a mers, dar a lăsat urme pe creieru' nației șmechere. Sorin Cîmpeanu, Șmecheru'.

Sorin Cimpeanu Foto: AGERPRES

Sorin Cîmpeanu, uite șmecheria. Cronologia

Sorin Cîmpeanu și-a scris Doctoratul. Cică, a amestecat și pagini din cartea profesorului coordonator. Sanchi, ani de zile împreună au muncit, elaborat același curs. Deci, ce-a spus Sorin nu se mai știe, s-a încurcat cu ce-a spus profesorul care l-a coordonat. Pasul doi îi este fatal însă. Omul nu se mulțumește cu un doctorat falsificat. Nu. Vrea mai mult. Funcții, aplauze, vrea să ajungă în vârf. Lumea îl acceptă. Are față de om serios. Ba, are și planuri de reformă. Și dacă stai să vezi are față de termopan, ca Iohannis.

Sorin Cîmpeanu, modifică legile

Când a ajuns prima oară Ministrul Educației a-ncercat să-l salveze pe Ponta de scandalul plagiatului. Apoi, a văzut că el însuși e-njurat și căutat la origini, atunci, nu? Sorin Cîmpeanu începe să modifice comisii, legi. Pune bețe-n roate Comisiei CNATCU / Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare. Era secretarul CNATCU. Bă, are ideea ca acest Consiliu să treacă la nivelul facultăților care au făcut rușinea, au dat doctoratele falsificate. Abilă, deșteaptă mișcare. Vezi, domle, abil. Dibaci. Te pui cu intelectualul? Apoi, ce crezi, îl salvează pe Nicolae Ciucă, albindu-l pe cât a putut. Deci, ascunzându-se prin mulțime, că vezi dole cere poporul o soluție, el dă o soluție, dar în interes personal. Ia masca de legiuitor, de salvator. Uite, bă, hoților, vă salvez eu, am eu vicleniile mele.

Sorin Cîmpeanu, mehenghiu

Când zice lumea că vrea Doctoratul să-l vadă, numește o comisie din prieteni, slugi, că deh omu' e mare și tare acum. O mână spală pe alta. Comisia zice: minune! e curat Sorin Cîmpeanu. Aha, curat! Și pasul următor e minunat: sunt curat, hai cu Reforma. Și pune pe roate o fantezie de reformă de revoltă și toaletele din fundul curții. Deci, omul nu se mulțumește cu puțin, nu, nu, nu! El vrea mult, vrea totul, vrea infinitul. Face Reformă pe toată Educația! Cutremurător, cât de abisal e tipu'. Reforma e comentată de specialiști, cu doctorat pe bune, ca fiind o drăcie. El, având acordul Președintelui, îi face analfabeți pe toți și trece prin Guvern Legea. Partidele analfabete pe bune se laudă cu reforma. El este pe culmile recunoașterii. Adânc, deosebit, profund, pătrunzător. Temeinic, valoros. e în stele! Împărate, ești mare! Preaputernice, mă-nchin!

Și a venit Șercan. Emilia Șercan

Sorin Cîmpeanu și-a ascuns bine Doctoratul, sau mai bine zis l-a uitat undeva îngropat ca o crimă de acum 15 ani. Bă, doctoratul e mort, îngropat. Ce vreți de la mine? Și uite câte reglementări am făcut ca voi să nu mai căutați. Că n-aveți voie, că nu vreau eu, că nu vă permit să fiți obraznici cu mine. Uite, comisia, uite ce curat minunat sunt, uite reformă, ce strălucire, ce viitor au generațiile. Ce tot mă bâîâiți cu doctoratul? Suntețe demodați. Emilia Șercan nu a privit la vorbe. a pus mâna pe doctorat. S-a-ntors la originile acestui om, profesor, ministru, reformator și a descoperit că e un abil, șiret, viclean, mehenghi, șmecher.

Sorin Cîmpeanu e abil, șiret, viclean, șmecher

Văzând-o pe Șercan cu dreptatea Sorin își pune profesorul de peste 90 de ani să scrie o schisoare sinceră că el, chiar el l-a îndemnat. Că amândoi au scris, au avut aceeași idee. Groaznic. În acest gest citim cu toții felul în care Sorin Cîmpeanu și-a mistificat și știe să mistifice abil trecutul. Își pune profesorul de peste 90 de ani să scrie o scrisoare! Bă, idee mișto! Admirația mea șmechere!

Te uimește șmechera schemă

Deci, în 2006 plagiază doctoratul aproape 100 de pagini și de când vine scandalul plagiatului, momentul Ponta 2012, de atunci omul umblă după soluții ca să-și șteargă urmele. Ce era Sorin în 2012? Fericită coincidență. Decan al Facultății, Rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV). Mamă, într-un singur an Sorin Cîmpeanu ia tot: Cîmpeanu este, din 2012, membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice și secretar general al Consiliului Național de Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, iar din 2013, președinte al Consiliul Național al Rectorilor din România.. Mai mult, între 17 decembrie 2014 și 17 noiembrie 2015 este Ministru în Guvernul Ponta și-ncearcă să-și salveze șefu', pardon pielea. Sigur, nu cad în conspirație, dar omu' mereu a fost cu gândul la doctoratul altora, pardon, la propriul doctorat. Știm cum este: dacă ne salvezi barosane te salvăm și noi pe tine.

Păi, nu este Sorin Cîmpeanu abil, șiret, viclean, mehenghi, șmecher? Emilia Șercan, mulțumesc că nu-i descoperam omului abilitatea, șiretlenia, șmecheria. Muream proști. Ne prostea Sorin Cîmpeanu!