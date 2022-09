PERSPEKTIVA Sâmbătă, 17 Septembrie 2022, 11:21

Eugen Istodor • HotNews.ro

Astăzi, la Castelul Peleș, expoziție și concert. Pianista Karina Șabac a descoperit documente și partituri din secolele 19 și 20, în cadrul cercetărilor pentru studiile doctorale din Centrul de Studii asupra Muzicilor Secolului XIX la UNMB. Partiturile rare cu litografii de epocă vor face subiectul unui album cu studii explicative și a unei expoziții la Castelul Pelișor (începând cu ora 15). De asemenea, partiturile vor fi cântate în Sala Mare de Concerte a Castelului Peleș (după ora 17).

Expoziție si Concert Karina Sabac Foto: Perspektiva

La Castelul Peleș se cântă astăzi partiturile descoperite de Karina Șabac. Printre acestea se află și piese de pian dedicate Familiei Regale a României de către compozitori celebri precum Iosif Ivanovici, Johann Strauß II sau Ignaz Friedman.

Dr.Narcis Dorin Ion, manager al Muzeul Național „Peleș”, observă că partiturile ce vor fi cântate astfel sunt în ton cu tradiția regală: “Alături de pictură, arhitectură, peisagistică, design interior, teatru și film, muzica a pasionat-o întreaga viață pe regina Maria, care a reușit să insufle și copiilor săi gustul pentru creațiile artistice. Legătura absolut specială a lui George Enescu cu reginele Elisabeta și Maria abia dacă mai trebuie evidențiată, o întreagă bibliografie în materie evocând această relație aparte pe care marele compozitor a avut-o cu capetele încoronate ale României. Spre finalul vieții, acesta mărturisea primului său biograf, bernard Gavoty: “aveam, la acea epocă, onoarea și plăcerea de a mă duce destul de des la palatul regal. Am și acum încă, pe peretele din salon, o fotografie pe care prințesa Maria mi-a oferit-o în 1908, la Sinaia. Dedicația, prea flatantă, în engleză - “And he awakes the music of our souls” (Și el trezește muzica din sufletele noastre) - ar putea să-mi dea motive de orgoliu, pentru că, acolo, fac figură de magician.”

În această atmosferă trebuie înțeles concertul de astăzi de la Peleș. Prof.univ.Dr. Nicolae Gheorghiță, prorector Universitatea Națională de Muzică: “Partiturile Karinei sunt descoperiri remarcabile. Ea a avut șansa extraordinară să cerceteze și arhive din România, dar și din străinătate, în căutarea muzicilor care au aparținut Casei Regale sau au fost dedicate Casei Regale. Scopul Centrului de Studii asupra Muzicilor Secolului XIX din cadrul UNMB este și acesta de a descoperi lumi pierdute, ori știm câ până în 1990 aceasta muzică nu putea fi ascultată, cântată sau cercetată. În Biblioteca Academiei, de exemplu, au avut pe ele un bilețel. Era notat: interzis! În consecință proiectul inițiat de UNMB și, bineînțeles, de Karina, se ocupă de aceste muzici necunoscute și Karina nu numai că le-a regăsit dar a reușit să le și dea viață. Le-a înregistrat pe instrumente de epocă, în România și la Viena. Muzicile acestea arată o Casă Regală, protector al artelor și artiștlor, dar și o Casă Regală în conexiune cu lumea occidentală.”

Concertul de la Peleș de astăzi este gândit ca o incursiune în secolul 19, așa cum declară Camelia Romanowski, critic și istoric de artă: “Karina Șabac pe langa faptul că este o pianistă extraordinară, este un om de cultură care vrea să cuprindă momentul istoric. Karina și-a dedicat timpul său, cu o plăcere extraordinară, studierii secolului al 19-lea. Bineînțeles, secolul 19 este un secol strălucitor, un secol în care artele din întreaga Europă se dezvoltă într-un fel atât de maiestuos încât ne influențează și pe noi, cei din Principatele Unite. Este momentul acela al trecerii de la muzica lăutarilor la muzica nemțișorilor, cum li se spunea pe vremea aceea. Este o adevărată provocare să studiezi, să cercetezi, cum a făcut Karina, și să-ncerci să surprinzi tendințele atât de variate în costum, în toate felurile de artă. Aici este contribuția familiei regale care a deschis porțile României călătorilor și artiștilor străini. De câte ori vorbesc cu Karina, sau ne vedem, asta face: se așează la pian și cântă. Însuflețește acel secol trecut, recreează extraordinar aceea atmosferă. Karina este ceva unic. Karina Șabac este o provocare, când o cunoști nu te mai poți despărți de ea.”

La Pelișor are loc astăzi vernisajul expoziţiei de la ora 15. Concertul cameral din Sala de concerte a Castelului Peleș va avea loc la ora 17. Artiştii interpreţi sunt absolvenţi ai UNMB cu succese remarcabile pe scenele lumii. Tânărul compozitor Andrei Petrache, activ în multe proiecte muzicale și creator al unor frumoase proiecte și compoziții premiate naţional și internațonal a ales câteva dintre piesele de pian, pe care le va rearanja pentru acest concert cameral.

Proiectul este finanțat de AFCN și are drept parteneri principali: Asociaţia pentru Patrimoniul Regal Peleş, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Venterinară, Muzeul Municipiului București, Radio România Cultural, Muzeul Național Peleș.