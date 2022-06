Bere, rubrică de bere Duminică, 12 Iunie 2022, 08:12

România-Finlanda 1-0, am văzut aseară. Meciul m-a făcut cu nervii. Și am supt la bere. Un meci de fotbal a fost aseară în care Finlanda a ratat, nu noi am strălucit. Am fost un Pușcaș fără țintă. În care victoria e victorie ca cifră, că altfel îți lasă gustul amar al celor 5 beri băute. E victorie? Cred că mai bine zis e mare îngrijorare. Minutul, scorul, ritmul berii mele la meciul de fotbal România-Finlanda 1-0.

Bere și 1-0. N-am turnat în mine la meciul România - Finlanda. Am băut din doză. N-am avut răbdare de pus în pahar.

Minutul 90 Nu mi-a mai venit să-mi termin a 5-a bere. Ce risipă am făcut! Mâine n-o mai beau. M-a scos din sărite prea tare meciul. România nu arată nimic. de aceea, m-a luat trezia, nu beția. RO = apărare. Echipa Ro e doar un motiv minor că Finlanda a ratat. 2-3 finlandezi sunt și aiurea. Nu pot în minuturile de prelungiri să nu încep înc-o bere. Suntem puși la zid. Plus, că nu văd ieșire din asta. Ne apărăm, ne omoară finlandezii. Şutul lui Richard Jensen este blocat. Jere Uronen trimite o centrare. Finlanda are o șansă bună de gol. Benjamin Kaellman de la Finlanda are o șansă de gol, dar lovitura sa de cap se duce pe lângă poartă. Șutul lui Rasmus Schueller de la Finlanda trece departe de poartă. Joel Pohjanpalo are o mare şansă de a marca, dar nu reuşeşte. Robin Lod execută o lovitură liberă spre poartă, dar mingea se duce departe de ţintă. Robin Lod în fața porții, trage afară.

Minutul 76 Ce ratare! George Pușcaș are o şansă mare de a înscrie, dar lovitura sa de cap nu-şi atinge ţinta. Băi, nu mai pot cu Pușcaș. Și trag juma de bere! Da’ de câte ori dă pe lângă bară. Omul ăsta e ghinion astăzi. Mă întreb și mă tot întreb. Ce faci c-un ghinion? Îl lași în teren, ca Edy, sau îl scoți, îți asumi totul. A ratat 11 metri, a ratat 2-3 faze… dar dacă nu era el, poate n-aveam pasa aia de gol pentru Bancu. Nu știi cu destinul ăsta cum să joci. Beau amar că nu știu ce să fac. Să-l dau afară pe Pușcaș să nu-l dau?

Minutul 44 E gata prima repriză. O freacă și unii și alții de vreo zece minute. România pleacă pe contraatac. Finlanda încearcă să creeze o fază periculoasă. Beau bere cu ușurare. O să fim pe ei repriza a doua, Edy poate să le dea o linie, un șurub, o idee să-i batem pe finlandezi. Pot fi bătuți fără mari emoții. Zic 2-0.

Beau cu sete: GOOOL! Nicușor Bancu, România, înscrie cu o lovitură de cap. George Pușcaș de la România centrează excelent...

Minutul 24 Meciul este întrerupt. Torțe aruncate în teren. Timp de băut. Unora le place torța.

Minutul 16 Draci! Beau de nervi! BALON SALVAT - George Pușcaș execută lovitura de pedeapsă, dar Jesse Joronen apără! Sorb din bere. Verificare VAR - penalty pentru România!

Minutul 14 Alexandru Cicâldău lovește bara. Sar din fotoliu. Mamă ce ratare!

Minutul 1 Cum a ratat?! George Pușcaș are o mare şansă de a marca, dar nu reuşeşte. Am băut deja o bere. E așa de încălzire. Ca să știu că-ncepe meciul. GATA! meciul a început. Cine a avut mingea de deschidere? Nu contează! Meciul a început. Eu am început o bere.

Ca să scriu articolul de astăzi am ținut minte berile de ieri și am luat de pe GSP.ro minutul, scorul și ce-a fost în meci.

