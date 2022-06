PERSPEKTIVA Miercuri, 08 Iunie 2022, 09:36

Eugen Istodor • HotNews.ro

Cristian Tudor Popescu OUT de la Digi 24. Îmi vine să vomit: Cosmin Prelipceanu criticat de CTP pentru un Fake News. CTP OUT. DIGI24 nu admite critica. Logica e simplă: DIGI24 merge pe mâna lui Cosmin Prelipceanu și a patronului, cenușiul Zoltan Teszari. DIGI 24 merge înainte împreună cu o droaie de executanți. E dat afară rebelul, nebunul care strica imaginea. Rămâne un pustiu în frunte cu Cosmin Prelipceanu. E momentul ca Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu să nu fie trădători. Cristian Tudor Popescu OUT de la Digi24.

Cristian Tudor Popescu Foto: Facebook

Cristian Tudor Popescu OUT de la Digi 24

Îmi vine să vomit. Rămâi interzis, doborât de tren. Călcat în picioare de elefanți. Mâncat de viermi. Am o senzație fizică de scârbă, durere și uluire. CTP-ul e “omul meu de legătură” cu semnificația profundă și extremă a oricărui eveniment. Îl urmăream, îl comentam, îl “haleam” pe pâine. Îl criticam, îl înjuram, îl otrăveam. De vreo douăzeci și ceva de ani.

Îmi vine să vomit: Cosmin Prelipceanu criticat de CTP pentru un Fake News. CTP OUT

Cosmin Prelipceanu dă o gherlă. Nu verifică o știre și se și umflă în vene, cum îi este felul. Cosmin Prelipceanu, cu o prestație adecvată jurnalistic de ani de zile, greșește, nu-și recunoaște greșeala, se afirmă măreț. Vorbește cu patronul. Patronul zice: OUT CTP. Prelipceanu, înfricoșat: Da! Da! OUT! Rămân eu. Ce bine.

Problema nu este cenușiul acestor personaje Prelipceanu și Teszari

Problema este câtă încredere poți să mai ai în politica editorială a produsului DIGI24. Cine-s ăștia care cenzurează în halul ăsta? Cine sunt? Satrapi? Suntem în secolul 19, precum Rușii lui Putin? Cât de proști suntem de ne încredem în continuare în ei. Și ultima: la ce post TV să ne mai uităm cu ochii și să-l credem măcar parțial. DIGI 24 - o armată de executanți? Ne temem, zic angajații, de Cosmin. Să te încrezi în banii lui Teszari? Păi, banii pot muta politica editorială.

E momentul ca Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu să nu fie trădători

De ani de zile sunt împreună. E momentul ca Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu să nu fie trădători. Sunt împreună de zeci de ani cu CTP. De la mortul “Adevărul” la mortul “Gândul”, au venit împreună la DIGI 24. Un mare exemplu public că există solidaritate într-o breaslă făcută franjuri. Într-o lume tot mai lipsită de moralitate.

CTP out de la DIGI24. Vin lupii tineri

Mai sunt puține bastioane ale jurnalismului în Ro. Da, ale adevărului. Adică, ăia care pot face deosebirea între news și fake news. Între omorărea Ucrainei la bucată și ce mișto sunt Rușii, între COVID 19 și “libertateeeee”. Priviți cum o scaldă treisferturi de net, televiziunile cu audiență, A3, Realitatea, România. Dacă e să privim atent, bastioanele bătrâne ale news-ului și comentariului adecvat sunt apărate de o generație care a aflat de Revoluție și a făcut “gașcă” de cel puțin 20 de ani. Oameni care au crescut, comentat, înjurat CTP “pe pâine”. E o mare problemă fizică aici. Și una morală.

“Bătrânii elefanți” care știu jurnalism sunt vânați, “împușcați”, “prigoniți”, “izolați”. Da, li se spune: nu e cazul, e chestie de bani, nu suntem relevanți, te dau afară, bă!. Și unde să te duci? Ești bătrân și dezosat.

Rămâne pe poziție o majoritate de puștani care nu știu ce-i news. Care au învățat “adevărul” de pe youtube, de la influenceri, care știu de bățul lui Cosmin Prelipceanu, care-și așteaptă salariile de la alde Teszari.

Adevărul paralel al lui Trump nu știți cât de mult triumfă în aceste condiții. Revolta e înăbușită. Coloana vertebrală socială e bușită. Ce mișto era Dragnea! Cât de mult adevăr spune Elena Udrea!

Sigur, veți spune asta se întâmplă demult. Și recunosc. Lumi paralele, adevăruri alternative.

Dar prin operațiunea CTP OUT s-a belit rău de tare situația. Ne-au murit idealismele. Dă le dracului!

Avem însă teamă. Nu mai căutăm adevărul, ra-ți-ai-dracului cu obsesiile astea! E vremea publicului, bă!, a băieților cu bani, bă, a celor care dau publicitatea, bă, a marilor influenceri care ne vând orice, inclusiv "jurnalism" azi. Ei toți nu se întreabă care e adevărul, de ce e OUT CTP, ci "de ce nu-i mișto CIRCUL ăsta?" Nu-i mișto că CTP OUT de la DIGI 24. Pentru că puțini, tot mai puțini, înțeleg de ce contează că unul CTP e dat afară de la DIGI24.