Eugen Istodor • HotNews.ro

Mihai Daraban are și el o Cameră. Camera de Comerț și Industrie a României. Mihai Daraban are și el o Cameră în care face circ. Întâi, i-a scăpat un „Je suis Ciucă!” apărând Premierul și plagiatul lui, acum vrea să ne prindă cu Firma în chiloți și să ne taxeze, în numele Comerțului și Promovării. Cum omul are uși deschise la Premier și Președinte, noi zicem: Doamne ferește!

Mihai Daraban, presedinte CCIR Foto: HotNews.ro

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

face parte din categoria românilor care în loc să-și vadă de lungul nasului, hărțuiește lumea prin Piață, în numele nobleței și superbiei sale. Omul e Măreț, are o viziune asupra lumii și nu te lasă până nu ți-o bagă-n cap.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

crede că e un vajnic Batman, luptă împotriva curentelor de gândire. Ignoră realitate și-i sare țandără când vede că lumea nu zice nimic. Eu sunt bun, voi nu mă înțelegeți. Când aruncă o enormitate, imediat se crede un mare neînțeles.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

își asumă cauze mici și rage ca un leu că e spre binele națiunii. În jurul dumnealui sunt destui ca el, care-i ling rănile, fac tumbe și-și arată ideile și trupurile de gumilastic. Mihai Daraban are drum liber prin ministere, pân la Premier și Președinte. Așa că-și arată mușchii gândirii pân la vârful Puterii. Putere care știm și noi cât de competentă este.

Unde greșește Mihai Daraban?

În jungla unde el este leuț măreț, de la Premier la Președinte, lumea știe carte cam cât știe și el. Deci, mereu îi dă lumea dreptate. Dar ca leul Măreț uită că nu trebuie în Junglă să sperii dobitoacele. Le supui și dansează ca tine pe sârmă, de le vorbești mieros și încetișor. Ori, Mihai Daraban bate darabana când face un ou.

Faptele de arme ale lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

Să luăm, pe rând, cele două mari deraieri pe care le consideră benefice României, Universului.

Primul. Nicolae Ciucă, Premierul, este acuzat de plagiat. CCIR apare cu un comunicat de presă numit “Je suis Ciuca”. Dialogul HotNews.ro

Mihai Daraban este savuros și e aici. Uite-l pe Batman, cât de multe știe, cât de victimă se crede. Cum vede el lumea neagră și ostilă.

Recidiva e aici.

RFI în dialog cu Daraban privind obligatia firmelor de a plăti anual taxe către Cameră. Pentru ce? Pentru niște broșuri de promovare. ANAF nu ar primi bilanțurile de an, dacă firma nu plătește contribuția către CCIR.

Mihai Daraban. Superbie și Interes. Răget puternic și bătut darabana

Da, recunosc am firmă. Și ideea de taxă și pe firmă, după ce Facturile s-au scumpit, Primăria a scumpit gazele, apa, gunoiul, impozitele pe casă, pe mașină. După ce au crescut prețurile ca nebunele... n-am chef să aud de taxa lui Darabana. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Mihai Daraban, un can can. Cum nu cârtește nimeni în Camera lui de Comerț, Camera lui e un mare henț.